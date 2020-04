Zurutuza: "No entiendo que no nos dejen ir a Zubieta a correr"

El CSD no permitió a la regresar este martes a Zubieta para realizar entrenamientos individualizados. Pese a que la Real explicó que lo iba a hacer cumpliendo los protocolos de seguridad, el Consejo Superior de Deportes negó esa posibilidad. La medida ha sido acatada lógicamene por la Real Sociedad, que no va a entrenar sin la autorizazión pertienente. Eso sí, en el seno de la Real hay cierta incomprensión hacia lo decidido. Así lo ha mostrado uno de los capitanes de la plantilla, David Zurutuza. El jugador 'txuri urdin' ha dicho "no entender" la decisión de mantenerles confinados en casa.

"No entiendo la decisión que se ha tomado con no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas a un campo de hierba de una hectárea aproximadamente", ha comentado Zurutuza. Como uno de los capitanes del equipo, David ha comentado en sus redes sociales: "Pienso que la responsabilidad de la Real Sociedad en estos momentos es máxima y los mayores perjudicados en caso de contagio seríamos los jugadores y, por tanto, el propio club", escribió.

"Soy consciente de que nuestro trabajo es entretener al público y no tiene mayor trascendencia en lo que es el funcionamiento social. Creo que hay normas que se adecúan a la realidad y otras que están lejos de ella. Es mi discreta manera de demostraros mi malestar con la decisión. Nada más. Todos juntos saldremos de esta", concluyó.