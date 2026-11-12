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La selección de España demostró una vez más que solo conoce el idioma de la victoria; el campeón del mundo salió de la capital checa con un valioso triunfo con el que mantuvo el pleno de puntos, afianzó su dominio en el liderato del grupo y prolongó su imparable racha de victorias, para confirmar que la hegemonía española no es una simple etapa, sino todo un proyecto que quiere ganarlo todo, desde la Copa del Mundo hasta la Liga de las Naciones.

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Tras el pitido final, la voz del centrocampista Martín Zubimendi fue la más clara, hablando de un partido de enorme importancia y de una máscara en su rostro que no le impidió comandar el centro del campo en ausencia de Rodri.

El centrocampista vasco comenzó el encuentro como titular en lugar del lesionado Rodri, y ante la ausencia de la estrella del Barcelona, el papel de Zubimendi se considera clave para la selección, ya que arrancó el partido en Praga sabiendo que sería un encuentro muy competitivo.

Zubimendi declaró tras el partido, según recogió el diario español "Sport": "Sabíamos que teníamos que disputar un partido de enorme importancia, sabíamos que teníamos que jugar un partido muy serio; ellos tuvieron ocasiones, pero le dimos la vuelta al marcador a nuestro favor".

El encuentro supuso un reto especial para Zubimendi, pues se vio obligado a jugar con una máscara en el rostro, en una imagen que llamó la atención de todos. Al respecto comentó: "Las cosas salieron mejor de lo que esperaba, empecé a acostumbrarme, voy teniendo minutos de juego y me adapto a la situación, algo que no siempre es fácil cuando te incorporas a la selección y juegas unos pocos minutos, y luego disputas un partido contra un rival fuerte como la República Checa".

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El mayor problema de España fueron las jugadas a balón parado, en las que los checos fueron muy hábiles, pero Zubimendi y el equipo habían recibido un aviso previo, pues afirmó: "Justo estábamos hablando de esto; si hay algo que necesitamos mejorar de este partido, es el balón parado; eso es lo que tenemos que trabajar".

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Por su parte, también fue un día especial para Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid, que fue el primero en marcar. Brilla de forma notable cuando juega con la selección, y demostró una vez más que merece la confianza del entrenador De la Fuente.

Baena dijo: "Dominamos el partido de forma excelente; en algunos momentos tuvimos muchas ocasiones de marcar a balón parado, y pudimos anotar un segundo gol".

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Y añadió: "Estuvimos tranquilos sobre el césped, dominando el desarrollo del juego, con algunas dudas por sus ocasiones a balón parado, pero ofrecimos un buen rendimiento y estamos contentos con la victoria".

El gol llegó de penalti, algo que le sorprendió, pues dijo: "Cuando vi quién lanzaba el penalti, me sorprendí, pero estoy contento de ayudar al equipo marcando un gol; Ferran estaba sobre el césped, y Fabián, y yo también. Cualquiera de nosotros es capaz de lanzar un penalti".

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La próxima parada es el duelo ante Inglaterra en Madrid, un partido que decidirá quién encabezará el grupo y quién entrará en cuartos de final con la confianza de un campeón. Tras la victoria en Praga, España afronta ese enfrentamiento con la moral alta y con una nueva generación que demuestra en cada partido que es capaz de asumir la responsabilidad, incluso en ausencia de Rodri, incluso cuando Zubimendi juega con una máscara, e incluso cuando a Baena le sorprende ser él quien lance el penalti.