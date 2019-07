Zlatan embiste de nuevo a Vela pese a ser compañeros en el All Star

Ambos seguramente serán titulares en el partido de exhibición anual que tendrán frente a los de Diego Simeone.

La rivalidad Carlos Vela vs Zlatan Ibrahimovic sigue dando de qué hablar, pero ahora previo al Juego de Estrellas de la en el que enfrentarán al . Si bien el mexicano le bajó el tono a sus dichos, el sueco eligió otra postura y recalcó que él continúa siendo mejor futbolista que el atacante del LAFC.

"No fue una pelea, sólo eran los hechos. Hechos de los que hablaban los aficionados y yo sólo lo repetía. No hubo una ofensa, no hay nada en contra. Supongo que no es nada personal porque yo hablo con hechos y los hechos hablan por sí mismos", respondió el delantero del .

En el clásico por la liga estadounidense, el surgido en el marcó un hat-trick mientras que el canterano de dos para el 3-2 final. Todo se originó porque en una entrevista le cuestionaron a Ibra si era el número uno de la MLS, pese a que Carlitos tenía mejores números individuales como goles o que su equipo fuese lider, a lo que este respondió que él a sus 29 años estaba en Europa y no en EE.UU.

De ahí, el oriundo de Cancún, Quintana Roo, afirmó que aunque no debían comparar sus carreras, él atravesaba un momento superior al de Zlatan. Lo cual, al parecer, tampoco le cayó bien ni se la perdonó sin importar que vayan a compartir equipo por 90 minutos ante los Colchoneros.