Zlatan: “Nos vemos pronto en Italia”

Zlatan Ibrahimovic ha confirmado que la próxima temporada estará de regreso en la de .

El delantero de 38 años quedó como agente libre desde su salida del LA Galaxy en la MLS, con varios clubes que pujaron por sus servicios para el inicio del 2020.

Diferentes clubes italianos han mostrado mayor interés en su contratación, siendo vinculado con el y el de Hirving Lozano, y ahora Ibra ha mencionado que la Serie A sería su próxima parada.

“Llegaré a un club que debe volver a ganar, que debe renovar su historia y está buscando la pelea contra todos y por todo”, mencionó en entrevista con GQ Italia.

“Esa es la única manera en que podré encontrar la motivación necesaria para sorprender de nuevo. No se trata únicamente de elegir un equipo ya que hay otros factores que deben alinearse, incluso en los intereses de mi familia. Nos vemos pronto, Italia”.

Ibra jugó anteriormente con el Inter y AC Milan, ganando el título de la Serie A en cuatro ocasiones con ambos clubes.

Frederic Massara, director deportivo del AC Milan mencionó a inicios de la semana que Ibrahimovic no había entablado negociaciones con el club, a pesar de los rumores que decían lo contrario. “No hay noticias sobre Ibrahimovic porque esto no es una negociación”, explicó a Sky Sports Italia.

“(Zlatan) está evaluando su futuro. Está disponible en el mercado, pero no hay novedades al respecto”.

El Napoli habría mostrado interés en el atacante sueco, donde la relación con el entrenador Carlo Ancelotti sería un factor a tomar en cuenta.

El propio director técnico había mencionado que tenía intención de llamar a Ibra para conocer su interés por una transferencia con los napolitanos luego de haber insinuado que podría llamar la atención. “Lo llamaré esta noche y diré que estamos esperando”, dijo a Sky Sports.

“Tengo mucho cariño por Zlatan, vi que anotó 29 goles en 30 partidos en la . Mañana, después de que lo haya llamado les haré saber lo que pasó”.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr