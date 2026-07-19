Zlatan Ibrahimovic lo tiene claro: «¡Ese país va a dominar la final del Mundial!»

Zlatan Ibrahimovic no espera una final del Mundial especialmente emocionante, según ha declarado a FOX Sports. El exfutbolista de élite, ahora analista, asegura que España dominará el partido contra Argentina.

Apunta que la selección de Luis de la Fuente ha impresionado durante todo el torneo, mientras que Argentina ha sufrido en varios tramos del campeonato.

«España controló muy bien a Francia», afirma Ibrahimovic. «Por eso creo que también podrán controlar a Argentina».

«España tendrá la posesión y Argentina no es un equipo de contraataque. Creo que España mantendrá su plan y dominará el partido», concluye Ibrahimovic, respaldado por Michael Owen y John Terry.

«Argentina ha tenido bastante suerte en su camino hacia las semifinales», afirma Owen. «Lo pasó mal contra Cabo Verde, lo pasó mal contra Egipto y marcó en el último minuto contra Inglaterra. No creo que haya jugado de forma impresionante».

«España, en cambio, sí lo ha hecho», añade Owen. «El partido contra Francia fue pura clase; una actuación excelente ante un rival formidable. Creo que España es mucho mejor que Argentina y espero que gane el Mundial, y con razón».

«Estaban tan bien compenetrados, tienen una gran capacidad de resistencia», comenta Terry, aunque concluye: «Pero sigo pensando que España ganará por la mínima».