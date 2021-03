Zlatan Ibrahimovic, entre lágrimas: "Mi hijo lloró cuando lo dejé"

El delantero del AC Milan, protagonista en su primera rueda de prensa con Suecia desde su regreso a la Selección.

Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser noticia con la Selección de Suecia. El punta del AC Milan ha decidido volver a jugar con su país y, a sus 39 años, vestirá nuevamente la camiseta sueca tras estar retirado durante casi cinco años del fútbol internacional. Este lunes, el ex del FC Barcelona se ha 'roto' en rueda de prensa y, entre lágrimas, contó cómo sufrió su hijo cuando Zlatan tuvo que abandonar Suecia.

Ibrahimovic se 'quiebra' en rueda de prensa

El delantero sueco habló de su familia, y rompió en llanto al recordar a su hijo Vincent. Conmovido, confesó: "Tengo dos pequeños en casa pateando la pelota, mi esposa me pide que les diga que paren pero yo digo que no, que podemos comprar cosas nuevas si se rompen. ¿Cómo tomaron mi regreso a Suecia? Tenía a Vincent aquí, que estaba realmente llorando cuando me fui. Lloró cuando lo dejé. Los extraño, están felices por mí y ahora están bien...".

Ibrahimovic se emociona al hablar de su hijo.



Zlatan vive sólo en Milán y cada vez que regresa a Suecia su hijo le pide llorando que no se vuelva a ir.



Decidido a colaborar con Suecia

La mejor versión de Zlatan Ibrahimovic es la que no tiene filtros. Recién llegado a la selección, en rueda de prensa desde Suecia, el delantero del AC Milan habló del presente y sobre todo de un futuro en el que aún se imagina como protagonista. "No vengo aquí porque sea Zlatan o Ibrahimovic. Todo lo que he hecho antes no importa, estoy aquí para hacer mi contribución. Quiero estar bien físicamente. Ahora me siento bien. Soy fuerte. Solo estoy aquí para ayudar y ayudar. Dar lo mejor de mí. Si me preguntas, soy el mejor del mundo... Mi club no se opuso a mi regreso a la selección", empezó diciendo.

Por qué volvió al Milan

Ibra también explicó los motivos que le llevaron a volver al AC Milan. "Después de dos años en el Galaxy, me sentía vivo. Raiola dijo que era demasiado fácil para mí jugar en Estados Unidos. Y le pregunté: '¿Quién me necesita más?'. Me dijo que el Milan, y por eso llamó a los rossoneri".

"Un día sin los jugadores del Milan es como un día sin mis hijos. Esta es la relación que hemos creado. Es como si estuviéramos sentados en una habitación y todo el mundo estuviera esperando a que Zlatan venga y nos diga qué hacer, quiero ser parte de él. Me gusta el proyecto que está haciendo el Milan ahora mismo. No es el mismo equipo de hace diez años, cuando compraban jugadores mundiales", agregó.

El regreso de Zlatan a la Selección

Su último partido fue en la fase de grupos de la Euro de Francia 2016 en el que su selección perdió por 0-1 ante Bélgica y dijo adiós al torneo. Ahora vuelve para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 en el que se medirán a Georgia, Kosovo y Estonia.

De hecho, su vuelta afecta directamente a España, ya que La Roja se medirá a Suecia en la fase de clasificación para el Mundial pero también el fase de grupos de la Euro 2021 . De hecho, España debutará en el torneo del próximo verano midiéndose a la selección escandinava en San Mamés el próximo 14 de junio.

El delantero sueco había jugado en 116 ocasiones con su equipo nacional y había anotado 62 goles y llegó a disputar 4 Eurocopas (2004, 2008, 2012 y 2016) y 2 Mundiales (2002 y 2006) hasta que que decidió colgar las botas hace 5 años.

Curiosamente, Ibrahimovic, que no consiguió nunca marcar en un Mundial y se perdió las ediciones de 2010 y 2014 al no lograr clasificarse, no estuvo en el de 2018 en el que sus compañeros lograron uno de los mejores reultados recientes del país al llegar hasta cuartos de final. Ahora, su gran objetivo será jugar la Euro 2021 y clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.