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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Zizo: He vivido una aventura histórica y estoy orgulloso de lo logrado

Egipto
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Un jugador de la selección egipcia habla tras la eliminación del Mundial

Ahmed Sayed Zizo, jugador de Egipto, se mostró orgulloso del desempeño de los «Faraones» en el Mundial 2026 y lo consideró un punto de partida.

Egipto cayó 2-3 ante Argentina en octavos, tras ir 2-0 arriba.

Un día después del encuentro, Zizo publicó en su cuenta de Instagram: «Lo que hemos vivido no es solo un logro deportivo, sino un momento que quedará grabado en la historia de Egipto».

Y añadió: «Estoy muy orgulloso de lo logrado y más aún de haber formado parte de una aventura que ha dibujado una sonrisa en millones de egipcios. No hay sensación comparable a ver a un pueblo feliz, con la cabeza alta y orgulloso de su país».

«Durante años soñamos con que Egipto escribiera una nueva página en la historia del Mundial, y hoy ese sueño se hizo realidad. Este logro no es de una generación ni de un grupo de jugadores, sino de todos los egipcios que creyeron, tuvieron paciencia y siguieron apoyando hasta el final».

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Y añadió: «La alegría de Egipto hoy se siente en todo el mundo; ningún título se compara con ver la bandera de tu país en lo más alto y su nombre resonar con orgullo entre las mejores selecciones».

Y concluyó: «Alabado sea Dios siempre, y le pido a Dios que esto sea solo el comienzo y que la bandera de Egipto permanezca siempre en lo más alto. ¡Viva Egipto!».

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