Diversos informes de la prensa brasileña revelaron nuevos detalles económicos del contrato del internacional marroquí Hakim Ziyech con el Botafogo, después de que este último anunciara, ayer jueves, su fichaje hasta finales de 2028, en una operación a coste cero tras su salida del Wydad de Casablanca.

Según varios medios brasileños, Ziyech percibirá un salario fijo de cerca de 850.000 reales brasileños al mes (165.000 dólares), con la posibilidad de que su salario ascienda hasta un millón de reales brasileños mensuales (195.000 dólares) en caso de alcanzar los objetivos e incentivos estipulados en el contrato.

El salario del jugador no superará el millón de reales brasileños al mes, con la posibilidad de acercarse a esa cifra durante el último año de contrato, en función de los objetivos e incentivos que logre.

Ziyech había vivido una experiencia breve con el Wydad, en la que disputó 16 partidos, marcó 9 goles y dio dos asistencias, antes de fichar por el Botafogo.

Ziyech afronta así una nueva etapa en su trayectoria, después de haber brillado anteriormente con el Ajax y de haber pasado por el Chelsea, el Galatasaray y el Al Duhail, antes de recalar en la liga brasileña.