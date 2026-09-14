Tras largos años en los terrenos de juego europeos y experiencias en Oriente Medio y el norte de África, Hakim Ziyech decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera, pero esta vez a través de la puerta de la liga brasileña, en un paso que suscitó numerosos interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y su futuro con la selección de Marruecos.

Pocos días después de su llegada al Botafogo, el internacional marroquí concedió una entrevista al sitio web "Africa Foot", en la que habló con franqueza sobre las razones que le llevaron a emprender esta nueva experiencia, y reveló detalles de su salida del Wydad Casablanca, aclarando que el dinero no fue el factor decisivo en su decisión. También se refirió a sus ambiciones con su nuevo club brasileño y a la posibilidad real de regresar a las filas de la selección marroquí.

Ziyech, de 33 años, afirmó que su traspaso a Brasil respondió a la búsqueda de un desafío distinto y de un entorno que le ayudase a recuperar la pasión que había echado en falta en el último tiempo, subrayando que no consideraba este paso como la última etapa de su carrera, sino como un nuevo comienzo con el que aspira a recuperar su mejor nivel.

Ziyech: quería recuperar el placer de jugar al fútbol

Hakim Ziyech aseguró que su decisión de sumarse a la liga brasileña no estuvo motivada por el aspecto económico, pese a la existencia de otras ofertas quizás más atractivas desde el punto de vista material.

El jugador marroquí dijo: "Para mí, sumarme a la liga brasileña no fue solo una cuestión de dinero. En esta etapa de mi carrera, buscaba un nuevo desafío y, sobre todo, un lugar en el que pudiera recuperar el placer de jugar al fútbol".

Y añadió: "En Brasil se practica el fútbol de una manera diferente. Aquí los aficionados tienen una pasión excepcional por este deporte, y ese tipo de ambiente me atrae mucho".

Ziyech aclaró que el aspecto económico no fue el factor que determinó su elección, pese a reconocer la existencia de otras opciones quizás mejores en lo económico.

Continuó: "Por supuesto, había otras opciones, algunas quizás más atractivas desde el punto de vista económico, pero no quería que el dinero fuera el único factor que determinara mi siguiente elección. Quiero jugar al fútbol, vivir una nueva experiencia y ponerme a prueba en una liga fuerte y diferente".

El internacional marroquí señaló que su larga experiencia en los terrenos de juego europeos, junto a sus experiencias en Oriente Medio y el norte de África, le hicieron sentir que había llegado el momento adecuado para descubrir una nueva experiencia en Brasil.

Dijo: "Tengo 33 años y una amplia experiencia en Europa, Oriente Medio y el norte de África, por eso sentí que había llegado el momento de descubrir Brasil. Quiero conocer el país, la liga y la afición, pero, sobre todo, quiero aportar al club Botafogo".

La experiencia en el Wydad: el regreso no fue por dinero

El regreso de Hakim Ziyech a Marruecos por la puerta del Wydad Casablanca había despertado un gran interés, sobre todo porque el jugador optó por volver a su país tras largos años que pasó lejos de él.

Pero Ziyech recalcó que su decisión de regresar a Marruecos no estuvo vinculada a la contrapartida económica, sino que respondió a motivaciones personales y deportivas, encabezadas por su deseo de estar cerca de su familia y de jugar ante la afición marroquí.

Dijo: "La decisión de regresar a Marruecos y jugar con el Wydad fue una decisión que tomé con plena convicción. No regresé a mi país por dinero, sino que quería estar cerca de mi familia y jugar ante la afición marroquí".

Pero la experiencia de Ziyech con el Wydad no se prolongó tal como él deseaba, después de que surgieran desavenencias en torno a una serie de detalles relacionados con las condiciones de trabajo y algunas cuestiones económicas.

El jugador explicó: "Pero el fútbol no es solo emociones. Después de un tiempo, algunas cosas cambiaron dentro del club y se produjeron desavenencias entre nosotros sobre varios detalles, especialmente en lo relativo a las condiciones de trabajo y las cuestiones económicas. En un momento dado sentí que las cosas no marchaban como yo esperaba, por eso tomamos una decisión conjunta de separarnos".

Pese a su marcha del Wydad, Ziyech quiso subrayar que su decisión no fue una expresión de rechazo a la idea de jugar en Marruecos, recalcando que su experiencia con el club de Casablanca fue importante para él.

Dijo: "No me marché de Marruecos porque no quisiera jugar allí. Todo lo contrario, aquella experiencia fue valiosa para mí, y tengo un gran respeto por el club Wydad y su afición. Pero en esta etapa de mi carrera profesional sentí que necesitaba un nuevo desafío, en un entorno en el que pudiera concentrarme por completo en el fútbol".

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La oferta del Botafogo: una oportunidad completamente distinta

La oferta del Botafogo llegó en el momento en que Ziyech buscaba un nuevo comienzo, encontrando el jugador en el club brasileño una oportunidad distinta a las demás opciones que tenía a su alcance.

Ziyech dijo: "Cuando recibí una oferta del club Botafogo, vi en ella una oportunidad completamente distinta. Brasil vive la experiencia del fútbol de una manera excepcional, el club tiene grandes ambiciones y su afición es sumamente apasionada".

Aclaró que este aspecto fue una de las razones que le llevaron a optar por el traspaso a Brasil en lugar de continuar en Marruecos. Y añadió: "Por eso preferí vivir esta experiencia en lugar de quedarme en Marruecos solo porque quería permanecer cerca de mi país".

El jugador marroquí subrayó que su vínculo con su país seguirá siendo fuerte, pero que, al mismo tiempo, considera que su carrera profesional le exige tomar las decisiones que estime adecuadas para su futuro deportivo.

Dijo: "Soy marroquí y siempre estaré muy vinculado a mi país. Pero mi carrera futbolística también me exige tomar mis propias decisiones. Al final, elegí el lugar en el que sentí que sería más feliz y ofrecería mi mejor rendimiento en esta etapa de mi carrera".

El sueño con Marruecos sigue vigente

El futuro de Ziyech con la selección marroquí no quedó al margen de las preguntas que se le plantearon, sobre todo porque el jugador se alejó de los planes de Marruecos en el último periodo, mientras que ahora afronta una nueva experiencia en Brasil.

Ziyech no cerró la puerta a un regreso a la selección marroquí, pero afirmó al mismo tiempo que su convocatoria de nuevo debe ser fruto de lo que ofrezca sobre el terreno de juego, y no un mero deseo personal por su parte.

Dijo: "Creo que el Botafogo me brindará la oportunidad de demostrar mi capacidad para jugar al máximo nivel, pero el regreso a la selección no depende solo del club o del entrenador, sino que primero me toca a mí demostrar mi valía sobre el terreno de juego".

Y añadió: "Si logro el rendimiento que sé que soy capaz de ofrecer, y si el seleccionador marroquí considera que merezco regresar, estaré sumamente feliz de vestir de nuevo la camiseta de la selección marroquí".

La selección marroquí ocupa un lugar especial en la carrera de Ziyech, sobre todo tras la experiencia histórica que vivió con Marruecos en el Mundial de 2022, cuando el equipo logró un hito sin precedentes al alcanzar las semifinales.

Ziyech dijo: "La selección nacional significa mucho para mí. He vivido con ella momentos inolvidables, especialmente durante el Mundial de 2022. Por eso nunca descartaré un regreso".

Pero recalcó al mismo tiempo que no quiere imponerse al cuerpo técnico, sino que aspira a ganarse su puesto a través de su nivel. Y aclaró: "Pero no quiero imponer mi puesto, sino que quiero merecerlo a través de mi rendimiento con el Botafogo".

Ziyech: no vine a Brasil para poner fin a mi carrera

Pese a haber alcanzado los 33 años y a haber firmado un contrato con el Botafogo que se extiende hasta finales de 2028, Ziyech rechazó abordar su traspaso a Brasil como un paso que allana el camino hacia el final de su carrera profesional.

El jugador marroquí afirmó que sus ambiciones siguen siendo grandes y que llegó al Botafogo en busca del éxito y de la consecución de objetivos, y no para pasar los últimos años de su carrera antes de la retirada.

Dijo: "No vine a Brasil para poner fin a mi carrera futbolística, sino todo lo contrario. Firmé un contrato con el Botafogo hasta finales de 2028 porque todavía tengo la ambición y las ganas de ganar".

Y añadió: "Quiero jugar, marcar goles, darlos y ayudar al equipo a lograr sus objetivos. Sé lo que puedo ofrecer. Ahora me toca a mí demostrarlo sobre el terreno de juego".

Así, Ziyech comienza un nuevo capítulo de su carrera desde Brasil, dejando atrás la experiencia del Wydad y apostando por recuperar su mejor nivel con el Botafogo, en un momento en que la puerta de la selección marroquí permanece abierta ante él, pero con una condición clara: que el campo hable por él.

El Botafogo disputará próximamente su partido aplazado de la vigesimoprimera jornada de la liga brasileña ante el Gremio, en la primera de las citas en las que se espera que Ziyech empiece a presentar sus credenciales a la afición de su nuevo equipo.