Zirkzee contribuye con un gol en el tiempo añadido a un empate de locura del Manchester United

El Manchester United empató este domingo de forma milagrosa ante el Aston Villa. El equipo del cuestionado entrenador Michael Carrick perdía 2-4 en el tiempo añadido, pero acabó sumando un punto: 4-4. Joshua Zirkzee, que había entrado desde el banquillo, inició la remontada con un gol que recortó distancias. El United sigue en el decimoctavo puesto de la Premier League, mientras que el Villa ocupa el décimo.

El United tuvo un comienzo de pesadilla en Old Trafford: antes de cumplirse los cuatro minutos, el marcador ya reflejaba un 0-2. Alysson abrió el marcador en el segundo minuto con un disparo que pasó entre las piernas de Senne Lammens, que no estuvo acertado bajo palos.

Nicolas Jackson agravó los problemas del United y Lammens volvió a quedar en evidencia. El belga despejó mal un potente disparo de Alysson y el senegalés aprovechó el rechace para marcar.

Pese a todo, el United no se rindió y logró igualar el partido antes del descanso. Bruno Fernandes recortó distancias al transformar un penalti.

Justo antes del descanso, la afición local volvió a celebrar un gol. Youri Tielemans marcó tras un centro de Noussair Mazraoui, que se había incorporado al ataque.

En la segunda parte, las cosas volvieron a torcerse muy rápido para el United. John McGinn convirtió un penalti y, poco después, Leon Goretzka estuvo atento para marcar en una jugada embarullada.

Ya en el tiempo añadido, Zirkzee, que había entrado desde el banquillo, puso emoción al tramo final. El delantero remató con la izquierda un centro de Patrick Dorgu.

El propio Dorgu desató la locura en el estadio en el minuto 97 al marcar el empate tras un error del portero Zion Suzuki: 4-4.