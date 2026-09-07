Zinedine Zidane y adidas presentan unas botas Predator de edición limitada

Zinedine Zidane y adidas han lanzado una edición especial de las botas de fútbol Predator creada para celebrar 30 años de colaboración entre adidas y uno de los jugadores más icónicos que han vestido las tres bandas.

Pocos jugadores tienen un vínculo con una línea de botas tan profundo como el de Zidane con Predator. Desde levantar la Copa del Mundo de la FIFA de 1998 en Francia hasta calzarse sus icónicas botas doradas durante el torneo de 2006, Zizou ha definido esta franquicia a lo largo de tres décadas.

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Más allá del terreno de juego, su influencia se ha extendido a campañas publicitarias legendarias y a la moda global a través de Y-3. Ahora, adidas rinde homenaje a tres décadas de elegancia, visión y control incomparables con una pieza de calzado profundamente personal que combina el rendimiento moderno de élite con el legado del francés.

Presentado en una elegante combinación de blanco y dorado metalizado que refleja su estilo de juego aparentemente sin esfuerzo, el diseño incorpora sutiles detalles en azul, blanco y rojo en el lateral como guiño a sus triunfos internacionales con Francia. La icónica lengüeta plegable de la bota luce el logotipo personal dorado de Zidane, inspirado en su inmortal volea con el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2002.

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En la parte inferior, unas correas elásticas personalizadas cuentan una historia de dos mitades: la bota derecha destaca las ciudades que definieron su carrera profesional, Cannes, Burdeos, Turín y Madrid, mientras que la izquierda sitúa la historia en sus raíces, rindiendo homenaje a La Castellane, Saint Henri y Septèmes.

El diseño se completa con acabados prémium, incluidas unas tres bandas lenticulares que alternan entre el logotipo de adidas y las letras "ZZ", así como una marca exclusiva "ZZ30" que conmemora este hito de tres décadas.

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Al hablar sobre el lanzamiento, Zidane señaló que Predator ocupa un lugar especial en su historia como la bota que llevó en los momentos decisivos de su carrera, una forma de mirar atrás hacia los lugares y las personas que marcaron su camino mientras comparte ese legado con una nueva generación.

Zidane dijo: "El fútbol me ha dado muchísimos recuerdos inolvidables, y adidas ha formado parte de ese camino desde el principio. Predator ocupa un lugar especial en esa historia.

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"Fue la bota que llevé en algunos de los momentos más importantes de mi carrera y una que acabó siendo sinónimo de la forma en la que quería jugar. Cuando miro esta bota, veo momentos, lugares y personas que marcaron mi camino. Es una forma especial de celebrar 30 años juntos y de compartir esa historia con una nueva generación de jugadores."

Compra: botas Predator de edición limitada adidas x Zinedine Zidane

Las botas Predator de edición limitada adidas Zinedine Zidane están disponibles para comprar en distribuidores seleccionados y online en adidas el 8 de septiembre a las 9.00.



