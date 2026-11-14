Zinedine Zidane sale en defensa de Malo Gusto tras la «actuación de pesadilla» del jugador del Chelsea con Francia

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Zinedine Zidane ha defendido a Malo Gusto de las duras críticas tras su difícil actuación en la derrota de Francia ante Italia. El defensa del Chelsea cometió un penalti en Milán, pero el seleccionador francés se negó a señalarlo tras el frustrante revés en la Liga de Naciones.

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Zidane sufre su primera derrota como seleccionador de Francia

Zidane ha respaldado al defensa del Chelsea Gusto tras una noche difícil durante la derrota de Francia por 3-1 ante Italia el jueves. El tropiezo en Milán supuso la primera derrota de Zidane desde que sustituyó a Didier Deschamps como seleccionador en julio.

Francia comenzó bien y Michael Olise le dio una ventaja temprana. Sin embargo, el equipo visitante se vino abajo: un doblete de Pio Esposito y un gol de Davide Frattesi dieron a Italia una contundente victoria.

Gusto fue titular en el lateral derecho, pero pasó una noche muy complicada frente a Nicolo Cambiaghi. El defensa acabó cometiendo la falta que dio lugar al penalti de Italia en la segunda parte.

Un comentarista carga contra el defensa del Chelsea tras su mal partido

Los medios franceses no tardaron en criticar a Gusto y calificaron su actuación de «pesadilla» con la selección. El jugador de 23 años solo ha sido titular en tres partidos de la Premier League con el Chelsea esta temporada, lo que ha suscitado dudas sobre su convocatoria.

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RMC Sport El presentador Daniel Riolo encabezó las duras críticas tras el pitido final. Cuestionó el planteamiento táctico de Zidane y arremetió contra la falta de ritmo competitivo del defensa en su club.

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«Malo Gusto, que nunca juega en su club, ni siquiera sé qué hace ahí», afirmó Riolo. «El extremo del Bologna hizo lo que quiso con él... No entiendo por qué no juega Zaire-Emery. No tenemos laterales, así que pones a los extremos por dentro».

El seleccionador se niega a culpar a los jugadores por sus errores individuales

Pese al intenso escrutinio mediático, Zidane se negó a señalar a su joven defensa. El legendario francés insistió en que la abultada derrota se debió a fallos colectivos. Al hablar de la jugada del penalti, Zidane restó importancia al error defensivo de Gusto e instó a su equipo a centrarse en el análisis táctico del conjunto, en lugar de en los errores individuales.

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«Fue convocado, jugó su papel, cometió el penalti, son cosas que pasan», explicó Zidane. «No creo que se pueda decir que hiciera un mal partido. Así que eso es todo; en cualquier caso, ahora estoy haciendo un análisis global, no hablo de jugadores concretos».

Francia busca recuperarse ante Turquía

El decepcionante resultado en Milán deja a Francia en el segundo puesto de su grupo A de la Liga de Naciones. Italia lidera ahora el grupo tras su impresionante remontada.

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Zidane debe levantar rápidamente el ánimo de su plantilla antes del último partido de la fase de grupos. Francia se enfrentará a Turquía el domingo por la noche con la intención de cerrar este parón internacional con una victoria.