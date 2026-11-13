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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha hecho una valoración sincera de las carencias defensivas de su equipo tras la derrota por 3-1 ante Italia en la Liga de Naciones de la UEFA el jueves por la noche. Pese a adelantarse pronto en San Siro, Francia se vio superada en la segunda parte e Italia remontó para llevarse los tres puntos.

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Desazón en San Siro para la Francia de Zidane

Zidane sufrió su primera derrota como seleccionador de Francia en una noche difícil en San Siro. Michael Olise había adelantado a los visitantes y les había dado un comienzo prometedor, pero el impulso de Francia se frenó a medida que Italia ganaba confianza y agresividad. Francia tuvo la mala fortuna de no ampliar su ventaja, ya que estrelló dos balones en la madera antes de la hora de juego, pero le costó recuperar el ritmo una vez que el equipo de Luciano Spalletti tomó el control del encuentro.

El resultado pone fin al inicio invicto de Zidane al frente de la selección, que hasta entonces había sumado tres victorias y un empate. Tras el pitido final, el legendario excentrocampista no ocultó su decepción. «Por supuesto que estoy frustrado, porque hubo cosas buenas, especialmente en la primera parte. Después hicimos menos cosas buenas. Sobre todo en los duelos y en los uno contra uno, estuvimos algo peor. Esto forma parte del aprendizaje; son aspectos en los que debemos mejorar, eso está claro», declaró el técnico, según recoge Foot Mercato.

Francia se desmorona ante la intensa presión italiana

La segunda parte acabó siendo decisiva para la derrota de Francia, cuya defensa quedó cada vez más expuesta ante la presión italiana. Zidane señaló que el equipo no logró mantener el orden cuando se vio por detrás en el marcador, lo que dio lugar a una actuación deslavazada y permitió a los locales imponer el ritmo del partido a su antojo.

«El inicio de la segunda parte también fue bueno. Es cierto que, cuando pasamos dificultades, no supimos reaccionar ni mantenernos dentro del plan de juego. Lo hicimos en la primera parte, pero después, cuando se pusieron por delante, nos dispersamos un poco, también en defensa», explicó Zidane.

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El regreso del capitán

Uno de los aspectos más comentados de la derrota fue la ausencia de Kylian Mbappe, cuya capacidad goleadora se echó mucho de menos cuando el equipo tuvo que buscar la remontada. Está previsto que la estrella del Real Madrid vuelva al once inicial para el próximo duelo en Burdeos y aporte la eficacia de cara a portería que faltó en Milán.

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Zidane sugirió que el resultado no reflejaba necesariamente lo ocurrido durante los noventa minutos. «Lo que les dije es que no fue una derrota del todo merecida. Lo analizaremos cuando estemos en Burdeos, volveremos sobre este partido. Sinceramente, lo único que hay que hacer es pensar en descansar y volver a centrarnos en el último partido que nos queda», concluyó. Sobre el regreso de Mbappe, añadió: «Lo veremos mañana, pero esa es la idea».

Calma antes del duelo contra Turquía

Pese al revés sufrido en un escenario de tanta relevancia, Zidane está decidido a evitar que cunda el pánico. Cree que la experiencia será una lección importante para un grupo que aún se está adaptando a sus métodos. Con un partido en Burdeos contra Turquía, colista del grupo, en el horizonte, Francia aún tiene a su alcance recuperar el primer puesto si le favorecen los resultados de los demás encuentros.

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«No, no estamos preocupados, forma parte del fútbol. También hay que pasar por momentos así para ver cómo reaccionamos. Es mejor vivirlos ahora. Seguimos ahí, en la pelea. Lo de esta noche no es un fracaso total. No supimos reaccionar en los momentos complicados y tenemos que mejorar en ese aspecto. Rayan tiene razón. Se lo dije: no debemos entrar en pánico, generamos ocasiones, tenemos la posesión, pero estuvimos peor en defensa. Nos volvimos más frágiles a medida que avanzaba el partido», afirmó el técnico.