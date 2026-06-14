Zinedine Zidane elige entre Argelia y Francia para el Mundial

Zinedine Zidane, leyenda francesa, está en Estados Unidos para seguir el Mundial 2026.

Recorre el país para apoyar a su hijo Luca, portero argelino que se prepara para debutar ante Argentina.

Luca, portero del Granada de 28 años, ya se recuperó de una fractura de mandíbula y lleva cinco partidos sin encajar gol en siete encuentros, lo que refuerza la decisión de Vladimir Petković de alinearlo como titular.

Zidane ya eligió el partido que verá: el Francia-Senegal o el Argelia-Argentina.

Según L'Équipe, el posible seleccionador francés elegirá ver a los “Guerreros del Desierto” ante Argentina en Kansas City el miércoles de madrugada, y no el Francia-Senegal de Nueva Jersey.