Zinedine Zidane descarta que Gareth Bale quiera salir del Real Madrid: "No habla de eso"

El técnico francés trató de apagar las últimas polémicas sobre el estado físico del jugador galés, que no podrá jugar este miércoles ante el Leganés.

Zinedine Zidane ha intentado apagar en rueda de prensa la última polémica que ha protagonizado Gareth Bale al pedir al que no publique sus partes médicos y que el jugador haya viajado al Reino Unido al no estar disponible para el duelo de de este miércoles ante el .

"Bale y yo tenemos una buena relación. Cuando Bale no está disponible, no está disponible porque tiene algo. Punto. Se ha ido porque no está disponible, tenía permiso del club para marcharse y punto. No hablé con Bale. Tenía permiso directamente del club para marcharse. Es muy simple. Ha pedido permiso al club y ya está. Es una cosa personal, si después ha ido a ver a alguien es cosa vuestra. No sabía que se fue con el fisioterapeuta de ", explicó en rueda de prensa.

¿Ha pedido Bale salir del club?: "Es un tema personal que Bale esté fuera. Se ha ido porque no está disponible, él nunca habla de marcharse. No vería con buenos ojos su salida en el mercado de invierno. Al final Bale se quedó y fue lo mejor para todos".

¿Se enfadó Bale por no jugar ante el Brujas?: "No porque hablé con él y con James. No estaban disponibles. Creo que Bale va a volver esta misma tarde".