Zinédine Zidane ha hecho pública su primera convocatoria definitiva como seleccionador de Francia. Lo que llama inmediatamente la atención es que el legendario excentrocampista ha incluido a cinco debutantes. Sin embargo, para Olivier Boscagli aún no hay sitio. El exjugador del PSV estaba en la prelista, pero no superó el último corte y tendrá que aplazar su debut.

Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como) y Esteban Lepaul (Stade Rennes) podrán incorporarse por primera vez a Francia, a la que le esperan partidos de la Nations League contra Turquía, Bélgica, Italia y de nuevo Bélgica.

Eduardo Camavinga regresa con Les Bleus. El centrocampista del Real Madrid fue descartado para el Mundial por el entonces seleccionador Didier Deschamps, que le vio sufrir con su estado de forma en el tramo final de la pasada temporada.

Su compañero Aurélien Tchouaméni no está en la lista. Su ausencia tiene que ver con su estado físico. "Aurélien es un jugador que ha estado casi dos meses de baja", explica Zidane. "Creo que para su recuperación lo mejor era que se quedara en Madrid".

Para N'Golo Kanté ya no hay sitio por motivos deportivos y Karim Benzema tampoco regresará. "Con Karim he pasado unos años fantásticos en Madrid. Pero es un poco como con N'Golo, admiro lo que ha logrado, pero hoy en día me gustaría ver a jugadores más jóvenes".

Convocatoria de Francia

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens).

Defensas: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Delanteros: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Múnich).



