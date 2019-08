Zidane y el cierre del mercado: "Puede haber una bomba... o dos bombas"

El entrenador del Real Madrid comparece en la previa al partido con el Villarreal, al que será convocado Keylor Navas.

Zinedine Zidane, entrenador del , compareció este sábado en la previa al partido contra el de este domingo, por la tercera jornada de . En ese sentido, el preparador francés fue consultado por distintos temas que hacen a la actualidad blanca, especialmente en 'clave mercado'. "Puede haber una bomba... o dos bombas", adelantó.

LA SITUACIÓN DE KEYLOR NAVAS

Mañana estará con nosotros en el partido y hasta el día 2, como siempre, puede pasar de todo. Tenemos un partido importante y sólo me concentro en eso. Puede pasar que se marche, pero lo importante es que mañana estará con nosotros. Viajará con nosotros y después veremos lo que pasa.

¿ESTÁ CONTENTO CON LA PLANTILLA?

Es la que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo, para mí son los mejores. Incluso cuando llegas, que quieres hacer un poco de cambios, lo importante es que cuando la temporada empieza estés a gusto. Y yo lo estoy. Hasta el 2 pueden pasar cosas, pero no me puedo quejar con la plantilla que tengo. Si me quejo, mejor me cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo y estoy muy orgulloso de tenerlos.

LA RELACIÓN CON FLORENTINO

Las decisiones que tomo yo son sobre el campo de juego. La relación con Florentino Pérez, nuestro presidente, siempre ha sido muy buena, en el sentido que es el presidente que me trajo a este gran club y nunca lo olvidaré. Luego, cada uno puede interpretar las cosas. Yo no tengo que aclarar cosas, la relación es buena y lo que digan los de afuera no lo puedo controlar, así que me da igual. Lo que me importa es el día a día, lo que estoy haciendo aquí.

HAZARD, LESIONADO Y CONVOCADO CON BÉLGICA

Por legalidad, puede viajar, puede ver al médico, pero hoy en día no puede jugar. Nosotros como club lo sabemos, él como jugador lo sabe, y espero que sea así para el bien de todos, también para el de .

¿ENTIENDE QUE NO PONGAN AL MADRID COMO FAVORITO EN CHAMPIONS?

Al final da igual, porque es el momento que tenemos que atravesar. Pero creemos en lo que somos, en lo que queremos hacer en esta competición y en todo lo que hacemos. No pasa nada.

LA PLAGA DE LESIONES

No puedo estar contento de ver a jugadores de nuestra plantilla lesionados, pero de vez en cuando pasa eso y son cosas de todos los clubes. Cuando miras a los demás, es igual. Hay muchos jugadores lesionados, pero esperamos recuperarlos rápidamente.

¿ESPERA UN FICHAJE DE ÚLTIMA HORA?

El lunes hasta las 11 de la noche, 12, puede pasar de todo. Puede haber una bomba, o dos bombas, no sé, veremos. Lo importante es el partido de mañana.