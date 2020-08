Zidane y el as de Hazard contra el Manchester City: "Está bien y con confianza"

El técnico no descarta la participación del belga a pesar de las informaciones de que no terminaba de recuperarse de sus molestias del final de Liga.

Vuelve la , la competición favorita del . Los blancos quieren estar en la final a 8 de Lisboa pero para conseguirlo antes tienen que remontar en su visita al Manchester en la vuelta de los octavos de final y Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa cómo afrontan el reto.

"El equipo está bien. Nos preparamos para jugar este partido. Sabemos que vamos con desventaja. Mañana es una final y vamos a intentar hacer un gran partido. Será un gran partido entre dos grandes equipos. Sabemos cuál es la situación y afrontamos esta primera final sabiendo eso", explicó el técnico.

El estado de Hazard: "Está con confianza, tuvo molestias al final de la Liga y ahora está mucho mejor. Está bien y con confianza. Ya verás cómo jugaremos mañana. Lo importante es que todos estemos bien, y eso es así. Hemos tenido 10 días para preparar el partido. Lo importante es que él está bien. Cuando tuvo su lesión, jugando cada tres días fue complicado para su recuperación. Ahora está bien y ojalá que pueda seguir sin molestias".

Más equipos

La baja de Bale: "Se dicen muchas cosas, tenemos una relación personal buena. Él ha preferido no jugar, el resto es entre él y yo. No ha venido por algo personal suyo. Es una conversación entre él y yo y no voy a desvelar nada. Es jugador del Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir. Estamos concentrados únicamente en el partido de mañana".

La dificultad de la remontada: "Tenemos una desventaja y lo sabemos. La eliminatoria no termina hasta el último minuto, pensamos en pasar a la fase final".

Varane: "Ser eficaz en ambas áreas, eso es lo que marca las diferencias"





"El tiempo de descanso no va a influir. Estamos acostumbrados a jugar muchos partidos. La Champions es cuestión de emociones, en estos partidos es importante la afición pero hay que adaptarse al contexto. Mañana tenemos que atacar pero hay que tener equilibrio porque atacan bien. Arriba tenemos mucha calidad y jugadores con cualidades complementarias. Los cambios pueden marcar la diferencia. En estos partidos hay que ser eficaz", comentón el central que también compareció en rueda de prensa.

Su nivel peronal: "Ojalá lo mejor esté por llegar. Siempre quiero progresar y mejorar. Espero que pueda mejorar y estar a un nivel mayor. Trabajo para eso. Ahora tengo más madurez porque la experiencia de estos años me ha hecho mejor".

El artículo sigue a continuación

Un partido extraño: "El contexto es muy diferente respecto a la ida. Hemos trabajado para estar bien físicamente. El trabajo individual para ayudar al equipo ha sido fundamental. Necesitábamos entrenamientos y partidos. El equipo se ha consolidado, hemos ganado confianza y hemos mejorado en todos los aspectos. Se ha visto un grupo solidario y eso ha sido clave para ganar la Liga".



La remontada: "Somos conscientes de nuestras cualidades, vamos a darlo todo para clasificarnos. Estamos concentrados en eso, en preparar los detalles que pueden hacer la diferencia. Vamos con la actitud de ganar y hacer las cosas bien. Sabemos que es difícil. Ellos atacan muy bien, con mucha velocidad arriba. Es un desafío para nosotros, nos gusta jugar contra los mejores. Tenemos que atacar y ganar, creemos en nuestras posibilidades y lucharemos hasta el final".

Benzema: "Es difícil hacer comparaciones, estamos encantados con Karim, ha hecho una temporada excepcional, sabe que tiene toda nuestra confianza para el partido de mañana. Está en un gran momento y mañana será importante"

La baja de Ramos: "Sergio es muy importante para nosotros, pero somos un grupo y todos tenemos nuestro papel. Me gusta ayudar a los compañeros, hacer coberturas. Hablo mucho a nivel táctico. Necesitamos un grupo fuerte con muchos líderes, tenemos que hacer un gran partido y eso no cambia"



Su experiencia en la Champions: "Tengo experiencia en esta competición, sabemos que es muy difícil ganarla. Tenemos que marcar y atacar con equilibrio ante un gran equipo. Lo más importante son los detalles y ser eficaz en ambas áreas, eso es lo que marca las diferencias".