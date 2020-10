Zidane, tras ganar el Clásico al Barcelona: "Se ha sido muy injusto, no sé si conmigo o con el equipo"

"Con las críticas que hemos tenido estos días… Hay que estar tranquilos y jugar como tenemos que jugar", dice el técnico del Real Madrid.

Zinedine Zidane, entrenador del , se ha mostrado más que satisfecho después del triunfo de su equipo 1-3 en el Camp Nou ante el FC . El preparador francés dijo estar orgulloso de sus jugadores, especialmente por las "críticas que han recibido en estos días".

"Hemos hecho el partido perfecto. Son tres puntos, nada más. Ahora hay que descansar y disfrutar. Esto lo vamos a disfrutar porque sí y pensar en el martes porque viene rápido", empezó diciendo el técnico galo, que ha conseguido una nueva victoria en un territorio 'amigo' como el Camp Nou.

Y agregó: "Con las críticas que hemos tenido estos días… Hay que estar tranquilos y jugar como tenemos que jugar. Se ha sido muy injusto no sé si con el equipo o conmigo. Me alegro por los jugadores, son ellos los que pelean y cuando ves esta piña significa que este equipo tiene carácter. Hoy lo hemos sacado como equipo. Estoy orgulloso de mi equipo. Me alegro por los jugadores. Es un triunfo de equipo".