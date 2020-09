Zidane tiene motivos para sonreír: Hazard vuelve a una convocatoria del Real Madrid

Es la primera vez que el belga entra en una lista esta temporada para disputar un encuentro oficial.

El y Zinedine Zidane están de enhorabuena, ya que Eden Hazard vuelve a entrar en una convocatoria del equipo varios meses después, concretamente, desde el pasado 7 de agosto, cuando el Real Madrid perdió ante el en los octavos de final de la UEFA .

Hazard vuelve a una lista del Real Madrid después de una pretemporada muy complicada, en la que el futbolista belga ha seguido arrastrando los problemas en el tobillo derecho.

Zidane ya lo dejó caer en rueda de prensa

"Está muy cerca, está preparado. Entrena bien con el equipo y lo único que sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora. Creo que entrena con regularidad y está bien para estar. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. No creo que le haya faltado profesionalidad. Lo que quiere es jugar pero es verdad que ha tenido un problema gordo que le ha molestado durante mucho tiempo. Queremos que no sienta molestias porque la temporada es muy larga. Es un profesional y quiere ayudar a sus compañeros", aseguró el entrenador francés.

Una primera temporada muy irregular

Eden Hazard espera quitarse esta temporada la espina de su primera campaña en Chamartín, donde nunca ha llegado a tener una regularidad en cuanto a juego y minutos. El ex del tan solo pudo participar la temporada pasada en 22 encuentros con el Real Madrid, en los que hizo un gol y repartió siete asistencias.