Olivier Boscagli ha sido invitado por Zinedine Zidane a la selección nacional de Francia, según informa L’Équipe. La convocatoria oficial no se dará a conocer hasta más adelante.

El defensa de 28 años pasó por todas las categorías inferiores de Francia, pero nunca llegó a debutar con la absoluta. Eso podría cambiar ahora.

Boscagli jugó seis años en el PSV, entre 2019 y 2025. El central zurdo dio el salto el pasado verano al Brighton & Hove Albion. En total, disputó 204 partidos con el club de Eindhoven.

El jugador nacido en Mónaco lo pasó mal la pasada temporada en el Brighton y tuvo que conformarse con el banquillo en muchas ocasiones, pero ya es un titular indiscutible.

Hasta ahora ha sido titular en todos los partidos y está causando una gran impresión en el sur de Inglaterra, lo que ha llevado a Zidane a seleccionarlo para los próximos duelos de la Liga de Naciones.

El equipo de Zidane se enfrentará respectivamente a Turquía, Bélgica e Italia a finales de este mes. Será el debut de Zidane como seleccionador.



