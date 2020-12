Zidane, sobre su renovación: "No voy a pedir nada"

El técnico merengue compareció antes del duelo ante el Eibar y habló sobre su renovación, Sergio Ramos o Hazard, entre otros temas.

El técnico del , Zinedine Zidane, pasó por rueda de prensa antes del duelo ante el y repasó toda la actualidad del conjunto blanco antes de medirse al cuadro armero este domingo.

Claro sobre su renovación

"Tengo contrato hasta 2022 y no voy a pedir nada. Voy a seguir trabajando. Estoy contento de estar en este gran club. Tengo la suerte de estar en el mejor club del mundo. Espero que los jugadores se queden y podamos seguir con ellos".

Zidane no se pone nota al 2020

"No me pongo ninguna nota y nunca la voy a poner. Esto contento y agradecido de estar aquí y aprovecho cada momento de entrenar a este gran club".

¿Cuándo se verá a Hazard y su mejor versión?

"Esperamos todos que muy rápido. Está casi totalmente recuperado, para jugar todavía le falta algo. Está entrenando con regularidad con nosotros y espero que pronto esté con el equipo jugando".

"No voy a cambiar nada. Lo importante es que Eden esté bien recuperado. Le ha tocado este año, es una pena, vivir estos momentos difíciles en los jugadores. Nunca le ha pasado nada antes de la lesión que ha tenido en el Madrid. Siempre jugaba con regularidad. Ahora tiene que aceptar eso. Lo que queremos es que cuando vuelva sea para siempre. Tranquilidad y paciencia. Lo necesitamos, lo queremos en el equipo, pero tampoco queremos hacer tonterías de que vuelva rápidamente y pase algo", expresó.

Claro sobre un posible trueque Pogba-Isco

"Yo te puedo hablar solo de mis jugadores. Isco está aquí con nosotros y mañana tenemos un partido importante".

¿Le habría gustado jugar junto a Benzema?

"Sí, claro que sí. Pero lamentablemente no se puede hacer".

No es optimista sobre Vinicius ante el Eibar

"No creo que pueda estar. Está mal, creo que es una gastroenteritis. No tiene fiebre, pero no está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona hoy y veremos para mañana".

Se sincera sobre Sergio Ramos

"Yo lo veo muy bien. Está determinado a seguir y es lo importante, eso significa mucho. Lo veo muchos años jugando, porque además se cuida mucho. Si quieres seguir y te cuidas tienes la posibilidad de jugar mucho. Y no me sorprende nunca lo que hace Sergio".