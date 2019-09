Zidane: "¿El Atleti el equipo del pueblo? Aquí la gente madruga y trabaja"

A menos de un día para que se dispute el derbi ante el Atlético de Madrid, Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en Valdebebas

Faltan pocas horas para que de comienzo uno de los encuentros de la temporada en La Liga Santander. El y el disputan este sábado el encuentro de la jornada 7 (21.00 horas) en uno de los derbis más apretados de las últimas temporadas.

En la previa del encuentro, el entrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane, atendió a los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde repasó todo lo referente al decisivo encuentro ante los hombres del ´Cholo´ Simeone tras ganar ante el y el sin encajar ni un solo gol en ambos encuentros, y lo hace como líder de la Liga.

RUEDA DE PRENSA

Un nuevo derbi: "Estamos preparados para afrontar el partido. Es un partido más, 3 puntos en juego, y es el siguiente, es el de mañana"

'El equipo de los ricos' contra 'El equipo del pueblo' : "No entro en estas cosas. La gente madruga, trabaja mucho, es lo mismo para todos. Que luego se diga que este es un club de ricos y el otro del pueblo... Te puedo decir lo que el madridismo quieren de sus jugadores, y quieren estar orgullosos, que es lo que vamos a hacer"

Importancia y motivación tras el 3-7: Nosotros tenemos un partido, y queremos ganar. Vamos a darlo todo para intentar ganar. No cambia nuestra idea. Mañana seguro que tendremos dificultadas ante un muy buen rival, pero ellos también"

Courtois: "Estamos todos en el mismo barco. Hay 25 jugadores, contaré con todos. Quiero que estén todos preparados. Vamos a jugar con 11, pero me hubiera gustado jugar con todos. No se puede todavía"

Jugadores del Atlético que tendrían sitio en el Real Madrid: "No voy a entrar en eso. Tengo a los mejores. Estoy convencido de ello y pienso solo en ellos, pero respeto al resto"

La intensidad, una de las claves para el Real Madrid: "No me preocupa. Lo que queremos y sabemos es prepararnos. Sabemos de la dificultad del partido y tendremos que meter muchas cosas, no solo intensidad en el partido"

Rodrygo y su plan con el brasileño: "Sabemos lo que haremos, Mañan jugará con el Castilla, pero no cambia nada. Vamos a ir poco a poco con él. La decisión la tomamos antes, pero mañana jufará con el Castilla, y él encantado"

Hazard y su adaptación: "Sabemos e jugador que tenemos y sabemos en cualquier momento que va a responder. Lo hizo en Sevilla. Claro que todos esperan mucho más, él lo sabe, y seguramente va a ser el jugador que queremos"

El derbi de pretemporada como posible referencia: "No tiene nada que ver"

Estado de Modric, Isco y Marcelo: "Mañana se verá. Están todos mejor y eso es la buena noticia. Han entrenado los tres con nosotros"

Lucas Vázquez, el jugador que más ha jugado con Zidane: "Lo veo de puta madre. Así de claro"

¿Qué sucede con Vinicius y Rodrygo?: "Son diferentes, pero son buenos los dos. Lo que quieren es progresar, mejorar y esto es bueno, son muy jóvenes los dos"

El cambio radical en una semana: "No me interesa. Estamos bien, me interesa el partido, seguro que será un buen partido. Lo que pasó, pasó. Lo que nos interesa son los 3 puntos en juego"

Casemiro, Benzema y sus dos etapas: "Lo que me interesa es el grupo. Karim sabemos el tipo de jugador que es. Casemiro da mucho equilibrio al equipo, pero lo que te digo, cada uno aporta con sus características al equipo, y es lo más importante"

Dos encuentros sin encajar goles, en riesgo: "No hace falta que lo diga. Sabemos eso. No pienso en negativo, solo pensamos en hacer un buen partido, y si estamos en todo los 90 minutos, vamos a hacer cosas buenas"

¿Cuál es la clave del derbi?: "Hay muchas cosas que entran en el partido. Puede pasar de todo. Por eso tenemos que tener la cabeza fría, pensando siempre en nosotors. Es un rival complicado, con muchas armas, pero lo que me interesa es nuestro equipo"