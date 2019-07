Zidane, sobre Bale: “No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador nuestro”

El entrenador del Real Madrid aseguró además que el galés, en el juego ante el Bayern, “no se cambió porque él no quiso”.

Ya lo sabía y no esquivó las preguntas. En la rueda de prensa previa al amistoso frente al , Zinedine Zidane contestó sobre el Caso Bale, luego de que el agente del galés, Jonathan Barnett, lo haya acusado de faltar el respeto al jugador. “A veces, mi español es un poco liante. Voy a intentar ser muy claro. No he faltado el respeto a nadie, menos a un jugador nuestro. Siempre voy a estar con ellos”, declaró el entrenador del .

El agente de Bale contraataca: “Zidane es una vergüenza, no tiene respeto por Gareth”

El francés, además, volvió a comentar que “el club está tratando la salida” del delantero. E intentó aclarar luego por qué Bale no se cambió en el juego frente al Bayern Munich: “No se cambió porque él no quiso. Ahora volvemos al inicio. Es un jugador del Real Madrid. Va a entrenar con normalidad y mañana es mañana y veremos qué va a pasar. La situación la conocéis. Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid. Y eso es lo más importante. Para nada me incomoda trabajar con Bale. Voy a contar con él como uno más”.

El artículo sigue a continuación

"Si Bale se puede ir mañana, mejor"

Con respecto a un posible trueque entre el galés y Neymar, Zidane se mostró sorprendido: “No sé nada de eso. No puedo responder”.

Y, por otra parte, se refirió a la posible posición de Rodrygo para esta temporada: “Es extremo derecho, pero vamos a ver. Lo importante es trabajar, que lo estamos haciendo muy bien”.