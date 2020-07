Zidane, rueda prensa Granada vs. Real Madrid: ¿Barça, justo campeón y críticas desde Barcelona?

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la previa del partido que enfrentará al Granada y al Real Madrid lanzando varios mensajes.

Zidane fue preguntado por las críticas que han llegado desde en las últimas semanas referentes a las polémicas arbitrales, pero no entró en polémicas y esquivó las preguntas, dejando algún mensaje.

"No me molesta ni me extraña, es el mismo debate. Cada uno opina. Tenemos la obligación de demostrar que somos buenos. Opinar... cada uno va a decir lo que piensa del Madrid. El Madrid es el Madrid, eso no va a cambiar nunca", señaló Zizou.

Insistido por las críticas reiteró el buen hacer de su equipo esquivando el debate: "No lo sé, lo que te digo es siempre lo mismo. Cada uno puede opinar, son libres. Lo que estamos haciendo últimamente lo hacemos en el campo, para conseguir cosas importantes. Solo me interesa eso".

“¿El Barça sería justo campeón?”

Preguntado por si el Barcelona sería un justo campeón de Liga, recordando las palabras de Courtois de semanas atrás donde aseguraba que no sería un justo campeón porque el Madrid había sido mejor en ambos enfrentamientos, el técnico francés no entró en debate y aseguró que "el campeón va a ser el que tenga más puntos al final de temporada".

Sabe que ya no pueden ser campeones en tras la victoria del Barcelona en , pero preguntado por las cuentas para que el Real Madrid sea campeón, señaló que "aquí no se hacen cuentas. Se juegan los partidos. Tenemos que enfocarnos solo en el partido de mañana".

James Rodríguez, de nuevo en el foco

Zidane fue preguntado por James tras su respuesta abierta de que no sabía si jugaría más con el Real Madrid. “Es un jugador importante, nuestro. Podéis decir lo que querais, es un jugador más de la plantilla. Hay algunos que juegan más otros que juegan menos pero no voy a despreciar a ninguno. Todos son importantes y todos aportan, nada más".

Insistido sobre lo mismo y si volverá a vestir la camiseta del Madrid y si cuenta con él, aseguró que “no sé si va a jugar, pero cuento con todos los jugadores que tengo. Siempre voy a contar con todos".

“La semana más difícil”

Cuestionado por el título de Liga que el se juega en una semana, Zizou afirmó que “es la última semana, tres partidos. La más difícil de todas porque es la última, cada equipo se juega cosas y nosotros lo que queremos es hacer un buen partido, ponerle toda nuestra energía".