Zidane rompe su silencio y habla por primera vez: «Me ha encantado este trío»

Zinedine Zidane, futuro seleccionador de Francia, admira a la nueva generación de estrellas del fútbol, encabezada por Lamine Yamal, Michael Oliisi y Kylian Mbappé, y afirmó que «juegan como nosotros en el barrio» y que «disfrutó mucho» viéndolos en el Mundial 2026.

Así lo afirmó a principios de julio durante una charla informal con David Beckham y Zlatan Ibrahimović en un evento de EA Sports sobre el Mundial 2026 y la nueva generación de futbolistas. «Hay muchos jugadores de 20 o 21 años que juegan como nosotros en el barrio; eso queremos ver en el campo».

Zidane, que rara vez habla en público, añadió: «Ha sido fantástico verlos jugar. Podemos hablar de Yamal, Oulissi y Mbappé. Todo lo que nos ofrecen sobre el terreno de juego... Todos ellos nos inspiran cuando vemos los partidos; eso es lo que queremos ver. La verdad es que lo he disfrutado mucho».

Zidane siguió de cerca el Mundial 2026, y el domingo estuvo en el MetLife Stadium para ver la final que España ganó a Argentina antes de que Yamal levantara el trofeo.

Las tres leyendas coincidieron en que la nueva generación, liderada por Yamal, tiene un talento excepcional. Ibrahimović, quien este verano trabajó como analista en Fox Sports, afirmó: «Para mí, Lamine Yamal es un jugador excepcional. Acaba de cumplir 19 años, pero a los 16 o 17 ya impresionaba; de hecho, ya ha ganado la Eurocopa y dos Ligas».

David Beckham mencionó a su compatriota Jude Bellingham, al que llamó «estrella», y a Kylian Mbappé: «Siempre hemos visto a Kylian; no lo asociamos con la nueva generación, pero forma parte de ella. Sigue siendo joven y tiene una larga carrera por delante».

Tras la salida de Didier Deschamps de la selección francesa, después del partido por el tercer puesto contra Inglaterra el sábado en Miami, que terminó con una emocionante derrota 6-4, se espera que Zinedine Zidane asuma pronto el mando de los «Gallos», ya que la Federación Francesa de Fútbol podría anunciarlo como seleccionador antes de que termine julio.