Zidane revela sus armas ante la ausencia de Mbappé y Kane lidera el ataque de Italia

El cuerpo técnico de la selección francesa desveló oficialmente el once titular con el que disputará su primer partido en casa bajo el mando de la leyenda Zinedine Zidane, en la esperada y vibrante cumbre ante su eterno rival, la selección italiana.

Francia afronta este duelo con la moral alta, tras un comienzo inmejorable en la era Zidane con dos victorias consecutivas por el mismo resultado de 1-0 a domicilio ante Turquía y Bélgica. Ahora llega el momento de la prueba real y la primera ante su multitudinaria afición.

Zidane confía en este partido en un temible tridente ofensivo dotado de velocidad y habilidad, liderado por Ousmane Dembélé, y junto a él las dos talentosas y pujantes promesas Olise y Doué, mientras que Rabiot será la válvula de seguridad en el centro del campo junto al creativo Cherki.

El once francés llega en medio de una ausencia muy influyente, la de la lesión del capitán y gran estrella Kylian Mbappé, que abandonó la concentración actual por lesión.

La ausencia de Mbappé supone un golpe doloroso para el inicio de la era Zidane, no solo a nivel deportivo por lo que representa como poder goleador decisivo, sino también a nivel anímico y de afición, ya que los aficionados franceses anhelaban ver el primer abrazo entre la leyenda Zidane y su gran estrella Mbappé sobre el césped del Stade de France.

El once oficial elegido por Zidane confirmó su atrevimiento y su confianza en la sangre joven, y quedó de la siguiente manera:

Portería: Mike Maignan.

Defensa: Pierre Kalulu - Jérémy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Trouffier.

Centro del campo: Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Ataque: Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.













Por su parte, el once de la selección de Italia bajo el mando de Roberto Mancini quedó de la siguiente manera:

Portería: Donnarumma.

Defensa: Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Centro del campo: Sandro Tonali - Nicolò Fagioli - Davide Frattesi.

Ataque: Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







