El cuerpo técnico de la selección francesa reveló oficialmente el once titular con el que disputará su primer partido en casa bajo la dirección de la leyenda Zinedine Zidane, en la esperada y vibrante cumbre ante su eterno rival histórico, la selección italiana.

Francia afronta este duelo con la moral alta, tras un inicio inmejorable de la era Zidane con dos victorias consecutivas por el mismo marcador de 1-0 a domicilio ante Turquía y Bélgica. Llega ahora el momento de la primera y verdadera prueba ante su multitudinaria afición.

Zidane confía en este partido en un temible tridente ofensivo dotado de velocidad y habilidad, encabezado por Ousmane Dembélé, acompañado por los dos talentos emergentes con fuerza Olise y Doué, mientras que Rabiot será la válvula de seguridad en el centro del campo junto al creativo Cherki.

El once francés llega marcado por una ausencia de enorme peso, la lesión del capitán y primera estrella Kylian Mbappé, quien abandonó la actual concentración por motivos de lesión.

La ausencia de Mbappé supone un duro golpe para el inicio de la era Zidane, no solo a nivel futbolístico por lo que representa como fuerza goleadora decisiva, sino también a nivel anímico y de afición, pues la hinchada francesa anhelaba ver el primer abrazo entre la leyenda Zidane y su primera estrella Mbappé sobre el césped del Stade de France.

El once oficial elegido por Zidane vino a confirmar su atrevimiento y su confianza en la sangre joven, y quedó conformado de la siguiente manera:

Portería: Mike Maignan.

Defensa: Pierre Kalulu - Jérémy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Troffier.

Centro del campo: Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Ataque: Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.













Por su parte, el once de la selección de Italia bajo la dirección de Roberto Mancini quedó conformado de la siguiente manera:

Portería: Donnarumma.

Defensa: Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Centro del campo: Sandro Tonali - Nicolò Fagioli - Davide Frattesi.

Ataque: Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







