Zinedine Zidane, el nuevo seleccionador de Francia, continúa dando los últimos retoques a su cuerpo técnico, de cara al inicio de su etapa al frente de "Les Bleus", después de que la Federación Francesa de Fútbol revelara la semana pasada la mayor parte del equipo que trabajará a su lado.

En este contexto, el periodista francés Xavier Giraudon se prepara para asumir el cargo de responsable de comunicación de la selección francesa, en sustitución de Raphaël Raymond, quien ha gestionado las relaciones entre el combinado y los medios de comunicación desde 2018.

Según reveló el diario "Le Parisien" y confirmó "RMC", Giraudon, periodista de las cadenas "Canal+" e "Infosport+", comenzará su nueva tarea próximamente, en el marco de los últimos ajustes que Zidane está realizando en su cuerpo técnico y directivo.

Una vieja relación lo une a Zidane

Giraudon conoce a Zidane desde hace tiempo, después de haber seguido los partidos del Burdeos durante la etapa en la que la exestrella francesa jugó en el equipo en la década de los noventa.

El periodista francés fue uno de los nombres que siguió la trayectoria de Zidane en sus inicios, antes de que este último se convirtiera en una de las mayores estrellas del fútbol mundial con la Juventus y luego con el Real Madrid, y llevara a la selección de su país a coronarse en el Mundial de 1998.

Se espera que esta vieja relación entre ambos ayude a facilitar la labor de Giraudon en su nuevo cargo, sobre todo teniendo en cuenta que Zidane optó por contar con él dentro de la estructuración de su nuevo cuerpo técnico en el centro de entrenamiento de la selección francesa en Clairefontaine.

¿Otro campeón del Mundial de 1998 en camino?

A la espera de que se anuncien el resto de los nombres, Zidane se prepara para presentar su cuerpo técnico y directivo al completo durante una rueda de prensa prevista para el próximo mes.

Se espera que el equipo cuente con unas 25 personas, entre ellas el exportero Fabien Barthez, que ha recibido la tarea de entrenar a los guardametas.

Pero Barthez podría no ser el único campeón del mundo de la edición de 1998 que se una al cuerpo técnico de Zidane, ya que el nombre de Bernard Diomède ha sonado con fuerza en las últimas semanas.

Diomède ocupa actualmente el cargo de seleccionador de Francia sub-20, y podría figurar entre las opciones planteadas para incorporarse al cuerpo técnico de Zidane, en un paso que podría reunir de nuevo a varios de los campeones de la generación dorada del fútbol francés.

Un comienzo difícil para Zidane

Una vez completado su cuerpo técnico, Zidane comenzará oficialmente su aventura al frente de la selección francesa con un partido a domicilio ante Turquía el 25 de septiembre, dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

Y tan solo tres días después, la selección francesa visitará a Bélgica, antes de que Zidane dispute su primer partido en suelo francés cuando reciba a la selección italiana el 2 de octubre en el estadio "Stade de France".

El técnico francés trabaja actualmente en ultimar todos los detalles de su cuerpo técnico antes de entrar oficialmente en la nueva etapa, de la que la afición francesa espera mucho, especialmente con el regreso de uno de los mayores emblemas del fútbol francés al frente de la selección tras años de espera.