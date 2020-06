Zidane: "¿Ramos? Yo me retiraré antes"

El técnico blanco se muestra convencido de la continuidad del capitán y deja entrever que igual lo deja antes él como entrenador.

RUEDA DE PRENSA

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa antes de visitar al el domingo.

Sergio Ramos. "No estoy sorprendido por lo que hace Sergio, tenemos la suerte de tener un jugador así y estoy convencido de que seguirá hasta el final; de todas formas yo no entrenaré veinte años, me retiraré antes, como soy un entrenador atípico puede pasar de todo".

Su retirada. "Pasará así, conmigo será así, no sé cuándo será, dije veinte años pero no sé cuántos serán, no estoy planeando nada, lo que me mola y anima es el día a día, ¿hasta cuándo? no lo sé, siempre he sido jugador de fútbol en mi cabeza".

"No sé cuándo será mi retirada pero no entrenaré veinte años, soy un técnico atípico"

Entrenar a Mbappé. "Tengo la suerte de entrenar en este club, no me gusta hablar de suerte porque no es eso, hay que creer en lo que haces y disfrutar de lo que tenemos, ¿hasta cuándo? Esto no me importa, luego en cuanto a jugadores puedo decir que tengo la suerte de entrenar a los mejores, es lo que pasa cuando entrenas en el mejor club del mundo, estoy disfrutando en los partidos pero mucho más en los entrenamientos, son la hostia".

Su futuro. "Nadie debe interpretar lo que digo, la realidad es que estoy en el mejor club del mundo y pienso en lo que hago, por eso estoy bien, no pienso en lo que va a pasar sino en lo que hago, cuando pierda me van a criticar y no cambia nada ni en un lado ni en el otro, ahora estamos bien pero todavía no hemos ganado nada, tenemos que seguir trabajando, estamos entrenando bien y pensando en lo mismo, el resto no lo controlamos y nos centramos en lo que podemos controlar, el resto, mi futuro, es lo de menos aquí".

Mahrez. "Es un jugador muy vertical, va siempre a la portería y es rápido, pero no es un jugador mío, es de otro equipo".

Cambios. "No hemos cambiado nada, durante sesenta o setenta días los jugadores no hicieron mucho con el balón en su casa, no hay nada especial pero la falta de entrenar sin balón le ha ido bien al equipo porque ahora hay hambre de entrenar y jugar, eso se refleja en el campo y en los entrenamientos".

"Sabemos dónde estamos y no nos vamos a confiar"

Rivales. "No nos vamos a confiar, sabemos que jugamos el primero contra el último pero eso no vale nada, hay que demostrarlo en el campo y ellos querrán los tres puntos en su casa, no vamos a confiarnos, dije lo mismo ante el porque es lo mismo, sabemos lo que queremos y hay que salir con determinación pero el Espanyol hará lo mismo".

El artículo sigue a continuación

Situación. "Sabemos dónde estamos y las dificultades que hay pero no cambia nada, lo importante es la dinámica que metes cada día, ahora es buena y tenemos que seguir porque hay equipos que vuelven con dificultades y otros un poco mejor pero estamos todos en el mismo barco, hay muchos partidos y desgaste, hay que recuperarse bien y pensar en los detalles, ahora tenemos un partido y nos quedan siete, no hay que pensar en nada más que en jugar".

Vinicius. "Todos los jugadores saben dónde están y todos tenemos podemos tener momentos de altos y bajos, esto es la vida, la cosa es trabajar cuando estás abajo, estamos ahora en un momento bueno y Vini también pero hay que ir despacio porque hay veinticinco jugadores, estamos en un camino en el que todos miramos por el equipo y eso es lo bueno".