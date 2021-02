Zidane: "No puedo explicar estas lesiones"

El francés reconoció su preocupación por la recaída de Carvajal, que se une a un nutrido grupo de bajas.

Después del tercer triunfo seguido del Madrid, este último contra el Valencia (2-0), Zidane atendió a los medios. El francés se mostró satisfecho por la victoria y preocupado por la recaída de Carvajal, una lesión más en esta temporada aciaga a nivel físico.

La lesión de Carvajal: "No lo entiendo, son muchas lesiones y claro, estoy preocupado. Pierdes a un jugador y a mí me molesta perder a los jugadores. Y sí, es una recaída. Lo siento por él, estaba bien y estaba jugando bien. Es un jugador importante para nosotros. No puedo explicar estas lesiones".

La exigencia del calendario: "No vamos a entrar en eso, bastante lío tenemos nosotros con lo nuestro. El calendario es el que es. Es verdad que no tuvimos una pretemporada normal, pero vamos a seguir. En el resto no me voy a meter".

Las bajas más importantes: "Lo siento por todos porque quiero a todos con nosotros. Esto es lo peor para un entrenador. Espero que lo de Carva sea para poco, no puedo decir más".

Pelear la Liga: "Vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Estamos en una buena racha, vamos a creer en nosotros. Este partido lo interpretamos bien defensivamente".

Solidez defensiva: "La mejoría es evidente porque creemos en lo que hacemos. A veces se tienen dificultades y luego se superan, esto es el fútbol".

Mendy, incisivo: "Me alegro ver que en ataque puede aportar. El otro día marcó un golazo, hoy lo metió pero se lo anularon por un pie. Es un jugador de ida y vuelta y esto nos viene bien".