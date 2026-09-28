El nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, no tuvo que esperar mucho para inscribirse en una lista poco habitual en la historia de Les Bleus, tras la victoria lograda este lunes por la noche por 1-0 sobre Bélgica, en la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Según las estadísticas de "Stats Foot", Zinedine Zidane se convirtió en el cuarto entrenador en la historia de la selección de Francia en ganar sus dos primeros partidos oficiales al frente del equipo, después de Henri Guérin (1964), Henri Michel (1984) e Aimé Jacquet (1994).

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Zidane, que dirige a la selección azul en sustitución de Didier Deschamps, había comenzado su etapa con una victoria en la primera jornada, también por 1-0, sobre Turquía.

La selección francesa se prepara para su tercer partido en este grupo, ante Italia, el próximo 2 de octubre.

Cabe recordar que el anterior seleccionador de Francia, Didier Deschamps, había comenzado su etapa con un empate sin goles en un partido amistoso frente a la selección de Uruguay en agosto de 2012.

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