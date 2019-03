Zidane: "Me gusta Pogba. ¿Por qué no va a venir después del United?"

El técnico del Real Madrid hace un repaso a la actualidad de los fichajes y descartes blancos: Mbappé, Rodrygo, Bale, Varane, Marcelo...

Vuelve La Liga después del parón internacional, y el recibe al en el que será el segundo partido de Zinedine Zidane en el banquillo blanco en esta segunda etapa. El técnico compareció en rueda de prensa este sábado después del último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para analizar la actualidad merengue, que pasa por los fichajes de la próxima temporada sobre todo.

¿Qué sensaciones tiene después de la semana internacional?

“Son buenas. No estuvimos mucho tiempo juntos, pero eso no se puede cambiar. Pero fueron dos semanas muy buenas de trabajo, con intensidad. Estamos muy bien”.

¿Cuánto le queda a Ramos?

“Ya le felicitamos. Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, aquí está su casa. Va a jugar muchos más años que yo seguro. Se cuida, es muy buen profesional, es un jugador fundamental para este equipo y para este club”.

¿Vio a Piqué riéndose de las victorias del en el Bernabéu?

“No lo he visto, lo siento”.

¿Le consta que Varane quiera salir del Real Madrid?

“Aquí se habla mucho. La gente puede opinar y escribir, cada uno puede pensar. Lo único es lo que piensa él, y está muy bien aquí. Son 8 años ya, y lo ha hecho hasta ahora fenomenal. Lo veo feliz, contento y metido”.

¿Cómo está Courtois? ¿Jugará Keylor?

“Thibaut no está bien. Por eso no ha entrenado. Es el recto femoral derecho. Tiene molestias. Lo vamos a ver ahora, porque tiene que verlo con los doctores el tiempo de recuperación. No voy a arriesgar a ningún jugador que tenga molestias. Especialmente con Courtois, que ha jugado mucho con la selección. Es cuestión de días, pero mañana no va a estar”.

¿Le molestan las portadas de los fichajes?

“Lo entiendo, porque tenéis que hablar de algo. Pero tú lo has dicho, para nosotros quedan 10 partidos y es lo único que pensamos. Hay que respetar a los jugadores que hay aquí, que tienen contrato, y son los que luchan y los que pelean. Por eso no voy a hablar de jugadores que no son míos, y hay que respetar a los clubes rivales. Eso no significa que después vaya a haber cambios. Eso también lo digo con claridad”.

¿Qué echa en falta con respecto al equipo que dejó?

“Nada. Para acabar la temporada, nada”.

¿Le toca convencer a jugadores para que se queden?

“No. Los jugadores están en el mejor club del mundo. Lo saben. No cualquiera puede venir aquí. No soy quién para decir esto o aquello. Tienen la motivación suficiente para saber dónde están, y ellos se quieren quedar en el Real Madrid. Ni de Marcelo ni de otros”.

¿Las claves para enfrentarse al Huesca?

“Ellos necesitan los puntos. Vi mucho al rival y creo que es un equipo que se merece más puntos. Van a venir a jugar, a ‘molestarnos’, y luego nos interesa lo que vamos a hacer nosotros. Hemos trabajado muy bien, físicamente, y tendremos que hacer un buen partido para ganar”.

¿Tiene la sensación de que nunca se fue?

“Es verdad. Bueno, es que me quedé en Madrid, vi todo lo que ha pasado. Y es mi sensación, sí. Ha sido complicado, porque la decisión que tomé para irme fue difícil, pero estaba aquí, mirando lo que pasaba. El Madrid es mi casa. No sólo el club, sino la ciudad. , en general. Siempre me acogieron fenomenal, y aquí se vive bien, que es importante también”.

Solari dijo que Bale tenía el spotlight. ¿Tiene también esa sensación?

“No te voy a hablar del año que viene. Nos quedan diez partidos, y Bale es un jugador importante de la plantilla. Sabemos lo que ha hecho en el Real Madrid, mira la final de Kiev. Es un jugador que ha dado mucho y vamos a contar con él”.

¿Será una labor suya o del club hablar con los jugadores del futuro?

“Vamos a hacer los 10 partidos y veremos”.

¿Podrá jugar Luca mañana?

“Lo vas a ver mañana. Luca es el tercer portero del Real Madrid. Mañana va a salir… bueno, lo vas a ver mañana, que casi os lo digo”.

¿Cuenta con Rodrygo para la temporada que viene?

“Rodrygo es un jugador muy bueno, de futuro, del Real Madrid. Veremos a ver le próximo año lo que hacemos”.

¿Mbappé vale 280 millones? ¿El Real Madrid tiene abierta una operación por él?

“No podemos decir que uno vale ésto o aquéllo. Eso lo marca lo que los clubes decidan. Cuando llegué a Madrid eran 72 millones y pensaba que era una locura, y al final, mira dónde vamos con el tema del dinero. Y luego el jugador sabemos el jugador cómo es, pero no es mi jugador. Entonces no voy a hablar, por respeto a él y al , a nuestro club y a mis jugadores”.

¿Qué le parece la temporada de Benzema? ¿Qué le parecen los rumores sobre Varane?

“Es una de las mejores temporadas de Benzema. Más allá de los goles y los números. Sabemos que puede marcar goles. Las sensaciones con Varane son más que positivas. Está bien aquí, a pesar de los rumores”.

¿Qué opina de los rumores sobre Pogba?

“Me gusta mucho Pogba. No es nuevo. Le conozco bien personalmente. Es un jugador diferente. Aporta mucho, puede hacer de todo: defender y atacar. Eso lo dice todo. Por otro lado, no es nuestro jugador. Es jugador del United y hay que respetar. Si alguna vez hay algo después del Manchester, por qué no va a venir al Real Madrid”.