Zidane: "¿Mbappe? Los grandes jugadores eligen dónde quieren jugar"

Además, el técnico no quiso entrar a valorar el supuesto acuerdo para fichar a Alaba y aclaro que "es un jugador que no es mío".

Zinedine Zidane ha comparecido este martes en rueda de prensa para analizar el duelo de dieciseisavos de final de la ante el Alcoyano pero su intervención ha estado marcada por los rumores de fichaje tras la noticia del posible fichaje de David Alaba y los rumores de Mbappe.

"Es un jugador que no es mío y yo como entrenador estoy aquí para pensar en el partido de mañana. No voy a entrar en estas cosas. Lo que nos interesa es el partido de mañana", indicó sobre el suspuesto acuerdo para el fichaje de Alaba.

¿La Copa es una trampa para el ?: "Justo al contrario. Vimos lo que el equipo acaba de hacer, eliminar a un Primera. Sabemos lo que está pasando en esta competición y debemos estar al 100% desde el minuto 1. Debe ser todo lo contrario. Hay muchas sorpresas porque la Copa siempre ha sido así en todos los países. Hay equipos que tienen oportundiad de jugar contra un grande y hacen cosas formidables".

Oportunidad para los menos habituales: "Entrenamos muy bien, hay jugadores que juegan menos pero es una oportunidad de hacer un gran partido y volver a ganar. Es una plantilla completa y en cada partido tengo que elegir a once y los jugadores están preparados para cuando toque jugar".

Mbappé: "Preguntas pero contesto igual que con Alaba, lo siento pero nuestro problema es el partido de mañana".

Las críticas: "Va a seguir siendo así, es el Real Madrid y en el fútbol sólo gana uno y es bueno y los demás son malos y no es así. Hay gente que trabaja detrás de un equipo y no es sólo ganar. Intentamos y queremos ganar pero hay mucho detrás y cuando perdemos, hay críticas y forma parte del juego pero no me va a impedir seguir trabajando. Siempre ha pasado en el Real Madrid pero siempre reaccionamos y cambiamos la situación".

¿Le puede molestar a Ramos y Lucas que fichen a Alaba?: "No tiene nada que ver. Sergio y Lucas llevan muchos años en el Real Madrid, han hecho mucho en esta casa y ellos saben lo que es el Real Madrid. Lo de Alaba se verá en el futuro".

El doblete de Jovic en su debut en el Eintracht: "Me ha gustado lo que ha hecho, es lo que sabe hacer y me alegro y le deseo lo mejor porque es jugador del Real Madrid".

Salidas de Odriozola y Miltao: "Puede pasar de todo, mira lo de Jovic. Quiero mucho a todos mis jugadores, están aquí y hay mucho que hacer y quiero contar con todos. Si pasa algo, veremos".

¿Le molesta que le critiquen cuando se van jugadores y lo hacen bien?: “Decir que la culpa la tengo yo es fácil. Se decía también con Reguilón, hay momentos que los jugadores saben que en el Real Madrid es complicado y hay momentos en los que tienen que jugar. Es lo que ha hecho Jovic, ha sido una buena opción comprarle y me alegro de lo que ha hecho y espero que un día las haga en el Real Madrid. No es lo mismo jugar en el Real Madrid que fuera. Aquí hay que demostrar las cosas con la competencia y la culpa no es del entrenador”.

La situación de Hazard: “Creo que está motivado, no vamos a volver a hablar de sus lesiones, ha sido un proceso largo y complicado. Nunca se había lesionado y ahora se ha complicado. Va a volver a su nivel, no tengo dudas. Tiene los hombros fuertes para aguantar esta situación y salir más fuerte de esta situación”.