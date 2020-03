Zidane: "La victoria no cambia nada, pelearemos hasta el final"

El francés se muestra tranquilo después de recuperar la victoria en el Clásico del Bernabéu pero avisa de que "volverán a criticarnos si fallamos".

ZINEDINE ZIDANE compareció en rueda de prensa después de ganar al por 2 a 0, recuperar el liderato y hacerse con el goal average.

Victoria. "Merecemos la victoria por todo lo que hemos hecho, lo ofensivo y lo defensivo, la primera parte fue igualada a pesar de que nuestra presión arriba no fue perfecta, en la segunda estuvimos mucho mejor ante un equipo al que no le gusta no tener el balón, son tres puntos importantes tras una semana complicada, tuvimos una oportunidad para cambiar eso pero en realidad no cambia nada, tenemos que seguir y pelearemos hasta el final".

Disipar dudas. "Nos alegramos por el partido, fue una semana complicada, sabíamos que hoy teníamos una buena oportunidad y cumplimos con lo que habíamos trabajado, pensamos que esto se podía sacar adelante con un buen partido y lo hicimos con algunas dificultades por el rival pero es una victoria merecida pero son tres puntos y no cambia nada, tendremos otros momentos de dificultad y nos volverán a criticar, no es nuevo".

Vinicius. "Estuvo bien, marcó un gol importante en un partido importante y me alegro por él, su esfuerzo no es sólo con el balón sino que defensivamente hizo también un gran trabajo, eso es lo que quiero destacar, esa solidez que logramos defendiendo todos juntos; la segunda parte fue claramente para nosotros, tuvimos muchas ocasiones, metimos doz y mantuvimos a cero nuestra portería, Thibaut fue fundamental ahí".

Paciencia con Vinicius. "Tiene buenas condiciones pero no controlamos lo que se dice fuera, a veces las críticas son complicadas y tiene que vivir con eso, esto es el ".

Mariano. "Cada uno puede opinar, es el tercer delantero del equipo y hoy tuvo una oportunidad y lo hizo bien, es uno más y cuento con todos, no tuvo muchos minutos hasta ahora pero me alegro por su gol".

Jovic. "No tenía nada, soy la persona que toma decisiones y lo hago".

Motivar a los suplentes. "Para mí son todos importantes y hasta el final contaré con ellos, trabajan todas las semanas para estar con el equipo, no cambiará el hecho de que haya algunos que juegan menos, hoy lo hizo bien Mariano, me hubiera gustado que Isco marcara pero Ter Stegen hizo un paradón, cuento con todos hasta el final".

Subidón para la . "Aunque falte mucho para la vuelta nos da el subidón, tendremos antes partidos de Liga y estaremos preparados para la vuelta".

Reacción tras el City. "Ha sido importante pero el vestuario no está tocado, fue una semana complicada pero preparamos muy bien el partido y eso significa que los jugadores están metidos, hay que aceptar que haya partidos como el del otro día, hicimos 78 minutos muy buenos y al final perdimos, hoy ganamos jugando bien del minuto 1 al 90 pero eso ya no significa nada, tenemos que seguir haciendo lo que creemos sabiendo que será complicado hasta el final, tenemos un equipazo con los mejores del mundo y tienen que demostrarlo en cada partido".