Zinedine Zidane volverá a lidiar con los medios de comunicación cuando asuma oficialmente el cargo de nuevo seleccionador de la selección francesa.

El diario "L'Équipe" señaló que Zidane se enfrentará a un nuevo desafío mediático, ya que es de pocas palabras y de personalidad reservada.

Y mientras muchos entrenadores están acostumbrados a las ruedas de prensa diarias y a las declaraciones frecuentes, Zidane siempre ha tratado con los medios de una manera distinta; construyó su carrera sobre la discreción, pero con el paso de los años aprendió a transmitir sus mensajes con mayor claridad.

Uno de los allegados a Zidane afirma que "está obsesionado con la elección de las palabras", pues el entrenador francés sopesa cada frase con enorme cuidado antes de pronunciarla, plenamente consciente de que cualquier declaración suya puede convertirse en un titular principal en los medios de comunicación de todo el mundo.

Durante sus dos etapas con el Real Madrid, el estilo de Zidane en su trato con la prensa fue evolucionando de forma gradual. Al principio se inclinaba por respuestas cortas y escuetas, pero con el tiempo se sintió más cómodo, tanto en francés como en español, hasta llegar a ser más capaz de explicar sus ideas y posturas.

Pese a ello, nunca perdió ese lado reservado que lo distingue; no le gusta provocar polémica ni busca acaparar el protagonismo mediático, sino que prefiere que los resultados hablen por sí solos. Sus logros, y en especial haber conducido al Real Madrid a 3 títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa, lo ayudaron a imponer su respeto sin necesidad de largos discursos.

Con su regreso a primera línea, deberá ahora gestionar la relación con los medios franceses en un contexto completamente distinto, pues dirigir una selección nacional implica tratar con la opinión pública de forma continua, responder a las preguntas relacionadas con las decisiones técnicas, gestionar las crisis y comentar el rendimiento de los jugadores, y todo ello bajo la lupa permanente de los medios.

Además, la posición especial de Zidane en Francia multiplica la magnitud del desafío, pues no es solo un nuevo entrenador, sino uno de los más grandes deportistas de la historia del país y, por tanto, cada palabra que diga será objeto de análisis e interpretación.

Su primera aparición mediática como entrenador de la selección francesa será una verdadera prueba, y tras 5 años alejado de los terrenos de juego, Zidane volverá al estrado de las ruedas de prensa, donde le espera un nuevo desafío no menos importante que los desafíos deportivos: cómo usar sus palabras.

Y para un hombre que construyó parte de su leyenda sobre el silencio, la próxima etapa le exigirá encontrar el equilibrio entre la discreción que lo caracteriza y la comunicación que impone la responsabilidad de dirigir a la selección francesa.