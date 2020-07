Zidane, sobre James: "Saben lo que pasó, lo que hablemos se queda dentro"

El director técnico del Real Madrid analizó la situación del mediocampista colombiano, a quien le queda un año de contrato con el club.

Zinedine Zidane habló del buen presente del , equipo que marcha en lo más alto La Liga. Sin embargo, el tono de la conferencia de prensa dio un cambio radical cuando le preguntaron por James Rodríguez, mediocampista colombiano que no ha tenido demasiados minutos bajo la conducción del timonel francés.

El crack de la Selección no se siente demasiado cómodo en el equipo de la capital española, razón por la que no estuvo concentrado en la fecha pasada por pedido expreso del futbolista. Zidane asegura que sostuvo una conversación privada con James, aunque no quiso dar mayores detalles al respecto.

"Tú sabes lo que pasó porque lo expliqué y no hay nada más. Lo que está pasando y lo que tengo que hablar con él o él conmigo, se queda dentro. Ahora tú vas a ver la convocatoria y ya está, pero no quiero hablar más de estas cosas", dijo el director técnico del Real Madrid en la previa del duelo ante el .

A James le queda un año de contrato y ahora se estaría discutiendo su futuro. No obstante, Zidane invita a la cautela. "No te puedo hablar de lo que puede pasar y lo que discutimos dentro. Son 4 jugadores que acaban contrato, pero luego las discusiones son con el club y jugadores. ¿Qué va a pasar?, veremos al final de temporada".