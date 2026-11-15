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Zinedine Zidane, entrenador de la selección francesa, se pronunció sobre el rendimiento de su jugador Kylian Mbappé durante la victoria por 2-1 ante Turquía en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección de los Bleus selló su billete a los cuartos de final tras liderar el Grupo A con 13 puntos, mientras que Turquía se despidió del torneo como colista del grupo, sin sumar ningún punto.

La cadena The Touchline difundió las declaraciones de Zidane durante la rueda de prensa, en la que el técnico de los Bleus afirmó: «Nuestro objetivo era clasificarnos, y lo hemos logrado por completo. La misión está cumplida».

Y añadió: «Hoy estuve muy contento con el rendimiento de Kylian Mbappé. Jugó con espíritu de equipo, no fue egoísta y mereció marcar dos o tres goles».

Zidane señaló: «Mbappé se creó ocasiones a sí mismo, y me gustó mucho lo que aportó sin balón».

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Y explicó: «Cuando no veo lo que quiero ver dentro del campo, es normal que sintamos cierta frustración, especialmente en lo relativo a la presión. Les estábamos permitiendo jugar. No estuvimos nada bien, nos equivocamos en todo. No quedé satisfecho».

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Al mismo tiempo, el sitio Foot Mercato publicó la respuesta del entrenador Zidane acerca de la posibilidad de enfrentarse a España en los cuartos de final.

El duelo con España, que terminó su grupo por detrás de Inglaterra, podría repetirse, al igual que la selección francesa podría medirse a Dinamarca, Grecia o Alemania, además de otras selecciones, en función de los resultados de los partidos del lunes por la noche.

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Al ser preguntado por la posibilidad de volver a enfrentarse a España, un país que conoce bien y en el que todavía reside, el técnico francés Zinedine Zidane no mostró deseo alguno de entrar en esa posibilidad ni de revelar su postura al respecto.

El director técnico respondió: «Ya veremos a qué selección nos enfrentamos. Tendremos algo de descanso y pensaremos en ello más adelante. Veremos qué ocurre en marzo».