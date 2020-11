Zidane despide a Maradona: "Hemos perdido a un jugador que era la hostia, hay que respetarle"

El técnico valoró el momento del Real Madrid antes de medirse al Alavés y quiso mandar un nuevo mensaje sobre la desaparación del astro argentino.

Las lesiones de Carvajal, Benzema y Ramos: "Carva tiene algo y lo diremos. Hasta cuando no lo sé, tiene molestias, eso sí. Lo de Karim ha sido al final más tiempo pero lo importante es que esté bien. Las sensaciones con Sergio son buenas".

Dos pinchazos en : "No es un problema de actitud, intento contestarte algo sobre eso. Esto es fútbol y podemos tener dificultades por muchas cosas y a veces no hay que entender. Hay que saber que si hacemos las cosas juntos somos muy difíciles de ganar. Pero al regularidad en el fútbol es lo más complicado e intentamos trabajarlo todos los días, la concentarción. Teniendo poco tiempo, pero al final es lo que queremos.

La victoria con el Inter: "Liberación no, es una partido más que lo hicimos bien. Era importante, una final y los jugadores lo hicieron muy bien pero a nosotros nos juzgáis cada partido y tenemos que aguantarlo y seguir trabajando y sacar lo mejor que nosotros".

¿Espera cambiar poco a poco la plantilla?: "Siempre hay que rendir, estar concentrados y aquí nosotros sabemos que no se para nunca y hay que estar siempre metidos. Siempre va a haber cambios en una plantilla pero los jugadores lo que quieren es competir y tenemos esta plantilla y tenemos que hacer las cosas con esta plantilla hasta final de temporada. No hay que cambiar nada".

¿Fue Maradona el mejor?: "El problema es que se habla mucho de eso y hemos perdido a un jugador que era la hostia. Es un día triste porque hemos perdido a una persona importante en el mundo entero. Unos dirán Pelé, Cruyff, Messi, Ronaldo... Vamos a respetar ahora a su familia y a la gente que le quiere".

No pide fichajes: "Tengo 25 jugadores y voy a contar con todos, necesitamos a todos. Estamos sólo al principio, queremos que el fútbol sea un espectáculo como antes pero muchas cosas han cambiado, hay lesiones y lo que me importa es cuidar al jugador y cuando alguien está lesionado, yo sufro. Sé que quieren ayudar al equipo y cuando no lo pueden hacer, me molesta. Hay que tener cuidado".

Odegaard: "Odegaard está demostrando poco a poco lo que es como jugador pero lo que importa es lo que hacemos como equipo, si lo hacemos juntos somos difíciles de ganar".

Las dificultades del Madrid: "Los equipos salen más que a tope contra el y nosotros no podemos bajar un minuto de concentración y estar al 150% y ahí es cuando tenemos posibilidades de ganar el partido".

Las renovaciones de Ramos y Modric, él ya estaba retirado con su edad: "Cada uno lo lleva dentro, fue lo que hice, yo lo quería dejar con 34 y otros siguen porque saben que pueden dar cosas todavía. No voy a decirles lo que tienen que hacer".