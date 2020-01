Zidane defiende el trabajo de Simeone en el Atlético: "Es uno de los mejores"

Antes de enfrentarse en el derbi madrileño, el preparador del Real Madrid defendió de las críticas a su rival en el conjunto colchonero.

El y el protagonizan este sábado el gran duelo de la 22ª jornada de con el derbi madrileño que medirá sus fuerzas en el Santiago Bernabéu. El conjunto colchonero llega en un mal momento tras dos tropiezos seguidos en LaLiga y la eliminación en la . En este contexto, Zinedine Zidane ha querido defender el trabajo del entrenador rojiblanco, Diego Simeone, por las críticas que viene recibiendo.

"Yo sé lo que es Simeone como entrenador, uno de los mejores. Decía que Guadiola era el mejor y creo que Simeone es uno de los mejores también. No cambia nada lo que pienso de él, la situación la sabemos todos como entrenador", aseguró.

El apoyo del Bernabéu: "Como siempre. Es un partido especial porque es es un derbi pero nos gusta jugar siempre con nuestra afición. Y lo que va a pasar es que nuestra afición en el derbi va a estar siempre con nosotros".

La vuelta de Hazard: "Hazard ha estado entrenando con nosotros toda la semana. Puede ir convocado mañana. Pero nunca vamos a arriesgar".

¿Jugará Bale?: "Somos 25 jugadores y lo bueno es que están todos metidos. Los que salen lo dan todo en el campo y eso es lo más importante. Luego yo soy el que elijo, porque soy el entrenador. Como somos 25, lo complicado es la convocatoria de 18. Lo único que quiero es que todos los jugadores estén concentrados y preparados".

La dura derrota ante el Atleti en pretemporada: "No miramos ni ese partido ni el de la Supercopa. El de mañana será diferente a los dos. Sabemos que vamos a tener un partido muy complicado. Ellos también. Esperamos ver un gran partido".

¿Este Madrid es el mejor que ha entrenado?: "No lo sé, yo directo también. Cuando yo jugaba me preguntaban si el mío era el mejor que otro. Puedes opinar una cosa y yo otra. Lo importante es que aquí el Madrid siempre ha tenido a los mejores jugadores. Cada etapa es distinta. No lo sé".

La racha sin perder desde octubre: "Hay muchas cosas. Hay muchos ingredientes, pero el que destaco es el trabajo y la confianza de lo que estamos haciendo, creer en lo que estamos haciendo. La palabra es el trabajo. Mañana es otro partido y vamos a tener que demostrar otra vez lo que estamos haciendo".

No ganan al Atleti en el Bernabéu en Liga desde 2012: "Todos los partidos los intentamos ganar. Que no ganemos desde 2012 son circunstancias que suceden. Sí que hemos ganado en su casa por ejemplo, como todo en fútbol hay muchas circunstancias en un partido. Mañana tenemos la oportunidad de cambiar la dinámica y continuar con las cosas que estamos haciendo bien últimamente, Va a ser muy complicado evidentemente y creo que será un gran partido en cualquier caso. Lo que tenemos ganas es de ver un gran partido, porque el juego es lo que más importa".

Su equipo defiende mejor: "Lo que hacemos al final es trabajar muy bien. Tengo una plantilla muy buena y lo que hacemos es demostrarlo en el campo. Sabiendo que hay momentos en una temporada como hemos tenido y tendremos más partidos muy complicados y difíciles. Sabiendo que en un partido lo más importante primero es defender bien nuestra portería y después tenemos calidad para hacer cosas buenas atancando, pero hay que demostrarlo cada dos o tres días, eso es lo complicado".