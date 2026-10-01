Zidane confiesa: no estoy orgulloso ni arrepentido tras el cabezazo a Materazzi

El seleccionador francés, Zinedine Zidane, aseguró que no siente ningún arrepentimiento por su célebre cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial de 2006.

La selección de Francia se prepara para enfrentarse a Italia mañana viernes, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

La cadena France 24 publicó las declaraciones de Zidane, cuando fue preguntado por el incidente que provocó su expulsión en la prórroga del último partido de su vida como futbolista.

El entrenador de los Bleus dijo: «Esas imágenes seguirán ahí siempre para recordarme lo que ocurrió en 2006, porque se emiten constantemente».

Zidane añadió durante una rueda de prensa en el Stade de France, que acoge el esperado encuentro: «Por suerte, no fue lo único que hice; hubo otras cosas más bonitas, y por eso intento pensar más en los aspectos positivos».

Y prosiguió: «No siento arrepentimiento, porque eso formó parte de mi trayectoria», señalando que no ha hablado con Materazzi desde aquella noche en Berlín, durante la final que Italia resolvió en la tanda de penaltis.

Zidane dijo: «En 2006, no sabía que iba a ser entrenador. Pensaba que aquello era el final de todo, y por eso fue muy difícil para mí».

Y recalcó: «No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo he dicho una y otra vez, pero es parte de mi trayectoria; no puedes hacer solo cosas estupendas».

Zidane, de 54 años, asumió el banquillo de los Bleus a finales del pasado mes de julio, como sucesor de su excompañero de selección, Didier Deschamps, que dejó el cargo tras 14 años al frente del equipo.

El exentrenador del Real Madrid disputó sus dos primeros partidos con la selección francesa como visitante, en los que los Bleus ganaron por un gol a cero en Turquía, y con el mismo resultado en Bélgica, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido del viernes, ante unas gradas completamente llenas con cerca de 80.000 espectadores en el estadio nacional situado al norte de la capital, París, supondrá el regreso de Zidane al Stade de France, donde sigue gozando de un gran estatus simbólico entre la afición francesa.

Zidane dijo: «Será un momento muy emotivo», teniendo en cuenta que su última aparición en el Stade de France como futbolista fue en un amistoso ante México en 2006.



