¿Zidane cierra la puerta a James y a Bale?: "La lesión de Asensio no cambia nada"

El técnico merengue habló en rueda de prensa previa al Derbi ante el Atlético."No estoy pensando en el reemplazo de Marco", sentenció.

Fuerte y claro. Así fue el mensaje de Zinedine Zidane respecto a las situaciones de James Rodríguez y Gareth Bale, quienes siguen sin entrar en los planes del técnico merengue, ni siquiera tras la baja de Marco Asensio por una tremenda lesión de rodilla.

“Estamos todos tocados por el tema de Marco, lo sentimos mucho por él. Los jugadores le han dado el cariño que necesitaba. Es una lesión grave y ojalá que vuelva más fuerte", comentó el DT en rueda de prensa antes del Derbi en por la International Champions Cup.

De igual manera el francés dejó claro que la baja de Asensio no va a cambiar nada su planificación para la temporada que viene. "No cambia nada. Estamos trabajando con los jugadores que están aquí y pensando en el partido de mañana. No estoy pensando en el jugador que va a sustituir a Marco, pensamos solo en el partido de mañana”.

Sobre el posible fichaje de James al Atlético y las recientes declaraciones de Gil Marín, Zizou fue bastante evasivo: "Es un asunto del club. Es algo entre los presidentes, no mío". Igual pasó con Bale y su posible marcha a : "Está aquí, entrenándose con nosotros; ya está".

El partido ante entre y el Atlético se jugará en la noche del viernes al sábado (02:00 h española; viernes, 20:00 h local).