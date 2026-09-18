Zinedine Zidane, el nuevo seleccionador de Francia, reveló su intención de cambiar la forma en que se lleva a cabo el proceso de fotografiar a los jugadores a su llegada al centro de Clairefontaine, y aseguró que el cuerpo técnico trabajará para reducir el espectáculo mediático que acompaña a los momentos de la llegada, tratando de imponer un mayor control sobre las imágenes.

Zidane dijo, durante su rueda de prensa tras anunciar su primera lista: "No hay un mensaje que llame a la sobriedad, lo que vamos a cambiar es que, una vez que lleguemos allí, no habrá necesidad de ofrecer semejante espectáculo", y explicó que la selección tratará de "controlar más las imágenes", aunque reconoció que las imágenes acabarán llegando a los medios y al público.

Esta orientación se enmarca dentro de la visión de Zidane sobre la forma de gestionar la selección francesa, después de afirmar que su misión no se limita a elegir a los jugadores dentro del campo, sino que incluye también organizar el ambiente de la concentración y ocuparse de los detalles que rodean al equipo.