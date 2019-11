Zidane: “Bale y James no están lesionados, pero tampoco están disponibles”

El entrenador del Real Madrid explicó que, como ambos no entrenan aún con el equipo, no pueden enfrentar al Eibar.

Parece el cuento de nunca acabar. Otra vez, en la previa de un partido, Zinedine Zidane debe explicar por qué Gareth Bale y James Rodríguez estarán fuera del campo de juego. “Bale y James no tienen lesión, pero no están disponibles para jugar mañana (este sábado) porque no han entrenado con el equipo”, informó el entrenador del , en una rueda de prensa.

“Lo de James y Bale no es decisión técnica”, aclaró también el francés. Y añadió: “Pero si no han entrenado con el equipo, no van a jugar. Todavía les falta algo”.

Zidane, por otra parte, tocó otros temas de actualidad.

El sistema defensivo: “Valoro muchísimo mantener la portería a cero. Significa que todo el equipo trabaja para eso”.

El presente de Modric: “Su papel va a ser importante. Ha tenido molestias que le han impedido jugar con regularidad. Necesitamos a Modric”.

El Caso Mbappé: “Sólo dije lo que dijo Mbappé, que era su sueño jugar un día aquí”.

Sobre el pedido de Leonardo para que se deje de hablar de Mbappé: “Es libre para decir lo que quiera. Yo también puedo decir lo que quiera".