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Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, habló sobre la derrota de su equipo ante Italia por 3-1, en el partido que ambos disputaron la noche del jueves dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio de San Siro de Milán, señalando que hubo algunos aspectos positivos pese al resultado y subrayando la necesidad de afrontar la derrota como parte del proceso de aprendizaje.

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Zidane, en declaraciones televisivas a la cadena "TF1", afirmó: "Hubo cosas buenas, sobre todo en la primera mitad, pero perdimos el partido, así que sin duda hubo aspectos difíciles esta noche".

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Y añadió: "En los duelos y los enfrentamientos individuales fuimos menos buenos, y eso forma parte del proceso de aprendizaje".

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El entrenador de Francia abordó el bajón en el rendimiento defensivo tras la ventaja de Italia, explicando: "Nos dispersamos, especialmente a nivel defensivo, en cuanto Italia marcó su (segundo) gol".

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Zidane insistió en la necesidad de no sobrerreaccionar tras la derrota, diciendo: "Tenemos que mantener la calma, es mejor disputar este tipo de partidos ahora, y veremos cuál será nuestra reacción. No debemos entrar en pánico, Rayan Cherki tiene razón en eso, y les he dicho lo mismo a los jugadores".

En otro orden de cosas, Zidane reveló sus previsiones sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé participe en el próximo partido ante Turquía, tras la lesión que sufrió, diciendo: "Sí, eso espero (que Mbappé participe). En cualquier caso, se ha quedado por este asunto. Creo que no sufre nada grave, pero la idea es que juegue".

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También se refirió al estado de Désiré Doué, después de que sufriera un problema en los dientes durante el partido, explicando: "Creo que uno de sus dientes se ha movido de su sitio, y nos ocuparemos de él a partir de mañana".

La selección italiana no había logrado ninguna victoria sobre Francia en su propio terreno desde el 5 de mayo de 1962, cuando la venció por 2-1 en la ciudad de Florencia.

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Durante aquel enfrentamiento histórico de 1962, la selección francesa se adelantó por medio de Jean-Claude Piumi en el minuto 28, antes de que el italiano José Altafini respondiera con dos goles consecutivos, en los minutos 47 y 51, para dar la victoria a los locales.

Desde esa fecha, ambas selecciones disputaron varios enfrentamientos en suelo italiano sin que la Azzurra lograra repetir la victoria.

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Francia había conseguido la victoria, en su última visita al estadio de San Siro en noviembre de 2024, por 3-1, también dentro de la competición de la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido de hoy registró un dato negativo para el defensa francés Dayot Upamecano, ya que la selección francesa encajó 3 goles en un partido en el que el defensa participó durante el tiempo reglamentario, por primera vez en su carrera internacional.

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La vez anterior en que Francia encajó tres goles, con Upamecano sobre el terreno de juego en un mismo partido, fue en la final del Mundial de 2022 ante Argentina, pero los tres goles entonces llegaron a lo largo de 120 minutos, después de que el partido se extendiera a la prórroga, antes de resolverse en los penaltis.