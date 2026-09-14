Walid Acherchour, analista del programa "Après Foot" de la emisora RMC, advirtió sobre la posibilidad de que las últimas declaraciones de Ousmane Dembélé afecten al ambiente de la selección francesa, tras la polémica que generaron sus palabras después de la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Brest por un gol a cero, la noche del domingo, en la cuarta jornada de la liga francesa.

Dembélé habló de sus opciones de conservar el Balón de Oro, afirmando que está acostumbrado a trabajar en silencio sin ser "el elegido", en una respuesta que resultó llamativa a la luz de las recientes declaraciones de Kylian Mbappé sobre el premio.

Dembélé, que asistió en el único gol del partido que anotó Ferran Torres, dijo: "Siempre he sido así, al final de la fila, trabajando duro. Durante toda mi carrera no dije ni una palabra, sino que trabajé de manera increíble. Nunca fui elegido, pero trabajé duro. El año pasado fui recompensado por un año extraordinario con el Paris Saint-Germain, y este año ya veremos. Sin presiones, estoy tranquilo".

Acherchour relacionó la frase de Dembélé con las declaraciones previas de Mbappé, después de que el delantero del Real Madrid hablara de sus opciones de ganar el Balón de Oro, señalando que siempre se le había considerado como "el elegido", antes de afirmar que Dembélé quizás se tomó esas palabras de forma personal.

Acherchour dijo: "Esto podría suponer un problema para la selección francesa, porque la declaración que hizo Mbappé puede interpretarse de esta manera. Estoy convencido de que Ousmane Dembélé quizás se lo tomó de forma personal".

El analista francés añadió que la repetición por parte de Dembélé de la frase "el elegido" en sus palabras tras el partido ante el Brest no fue algo casual, especialmente ante la gran difusión de este tipo de declaraciones a través de las redes sociales.

Y aclaró: "Lo que hizo Dembélé esta noche en la liga francesa no es cosa menor. Repetir la misma frase de Kylian Mbappé... sabemos muy bien lo que ocurre hoy en día en las redes sociales y hasta qué punto se difunde, y no creo que lo haya hecho de manera banal".

Acherchour concluyó su advertencia subrayando la necesidad de seguir de cerca la relación entre los jugadores, especialmente ahora que cada uno de ellos ha alcanzado un nuevo nivel con su club, considerando que lo que ocurre entre Dembélé y Mbappé merece ser vigilado, tanto a nivel del Paris Saint-Germain como dentro de la selección francesa.