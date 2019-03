Zidane admite que tuvo otras propuestas antes de volver al Real Madrid

"No quise marcharme, sino estar aquí", dijo el técnico francés en la rueda de prensa que marcó su regresó al Bernabéu.

En la rueda de prensa que marcó su regreso como nuevo técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane admitió que la del club español no fue la única propuesta que ha recibido desde que dejó el banquillo blanco en mayo del año pasado.

“Quiero ser claro en esto. Cuando me fui, era el momento necesario para mí y los jugadores. No era porque a mí me gustara marcharme, sino porque pensaba que después de dos años y medio ganándolo todo, había que cambiar algo. También sé que ganamos la Champions, pero también lo que pasó durante la temporada", empezó diciendo Zidane en la respuesta en la que reveló que no sólo los merengues se interesaron en él.

Inmediatamente, continuó: "Sé cómo es este club, sé que no es fácil, pero pensé que era la decisión a tomar. Y ahora mismo, es la decisión que tenía que tomar. Tuve varias propuestas, pero no quise marcharme, sino estar aquí. Hay que centrarse en acabar bien la temporada, y en la siguiente. Eso empieza a partir de mañana”.

En los últimos meses, las especulaciones en torno al futuro trabajo de Zidane fueron objeto de análisis permanente. En ese sentido, fue vinculado con clubes como la Juventus, donde es ídolo por lo hecho como jugador, con el Manchester United, con el Paris Saint-Germain y hasta con el Bayern Munich. Sin embargo, el galo no especificó qué equipos lo quisieron llevar a sus respectivos banquillos.