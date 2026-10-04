Zidane abre su corazón antes del duelo ante Bélgica: me siento frustrado y no queremos una posesión estéril

Zinedine Zidane no necesitó mucho tiempo para dejar su huella en la selección francesa, tras lograr dos victorias en sus dos primeros partidos lejos de casa, antes de tropezar con un empate frente a Italia. Sin embargo, reconoció que el final de su primer parón internacional como entrenador de los Bleus tiene un sentimiento especial, después de pasar más de dos semanas con sus jugadores.

Zidane tomó las riendas de la selección francesa tras el Mundial, dando inicio a una nueva etapa que ha ganado la admiración de los jugadores y de la afición, mientras que los primeros resultados han sido prometedores, pese a que el rendimiento ofensivo no ha alcanzado el nivel esperado.

La selección francesa logró dos victorias complicadas ante Turquía y Bélgica por 1-0, antes de empatar con Italia 1-1 la noche del viernes en el Stade de France, en el primer tropiezo del equipo bajo la dirección de su nuevo entrenador.

Zidane declaró, durante la rueda de prensa previa al duelo ante Bélgica: "Las exigencias son las mismas, pero la diferencia es que el trabajo en la selección es distinto al del club. Disfrutaba del trabajo diario, y ahora asumo un papel diferente, pero mi deseo de trabajar en armonía con mi equipo no ha cambiado".

Afirmó que su nuevo proyecto necesita tiempo, a pesar de su constante deseo de conseguir victorias, y agregó: "Siempre queremos ganar, somos competidores. Lo más importante es preparar bien los partidos y sentirse cómodo dentro del campo. Estoy muy satisfecho con la mentalidad que he visto hasta ahora".









El técnico francés prosiguió: "Tengo convicciones claras, amo a la selección francesa y cuento con jugadores de altísimo nivel, pero sé que esto llevará tiempo. Estoy muy contento con lo que he visto".

Zidane no ocultó su sentimiento de pena ante la cercanía del final del parón internacional, al decir: "Ha sido estupendo pasar 15 días con los jugadores, y siento cierta frustración por que esta etapa termine. Todavía nos queda un último esfuerzo para salir de la concentración contentos".

Al hablar sobre su visión futbolística y la forma de trabajo que busca consolidar en la selección francesa, Zidane reveló que la actual experiencia del Paris Saint-Germain representa una de sus fuentes de inspiración, dado el estilo ofensivo y la presión adelantada que caracterizan al conjunto parisino.

Zidane señaló: "Por supuesto, mucho. Son un equipo ofensivo, presionan con fuerza en zonas adelantadas del campo para intentar arrebatarle el balón al rival. Quieren tener la posesión del balón, no perseguirlo".

Y añadió: "Yo era un creador de juego y adoraba la posesión del balón. No queremos una posesión estéril, sino ser capaces de arrancar con rapidez en el último tercio del campo. Y eso llegará sin duda".









Todo apunta a que Zidane se prepara para introducir varios cambios en el once de la selección francesa ante Bélgica, dado su deseo de dar oportunidad al mayor número posible de jugadores durante los cuatro partidos previstos en este periodo.

Zidane respondió sobre la posibilidad de realizar cambios amplios: "Sí, habrá cambios, como ya hicimos antes. Tenemos cuatro partidos, por eso haremos ajustes durante estos encuentros, y quizás algunos cambios adicionales".

Y explicó: "Jugamos el viernes, y ahora estamos en la víspera del partido, por lo que no debemos hacer nada solo por ganar. Daremos lo mejor de nosotros, pero con todos nuestros 23 jugadores. Habrá algunos cambios adicionales, sí".

Zidane se topa con una selección belga ansiosa por vengar su derrota por 0-1 en el enfrentamiento anterior, después de haber llegado a aquel último partido con la moral alta tras su gran victoria sobre Turquía.

El entrenador francés busca cerrar su primer parón internacional con una nueva victoria, que sería la primera para él en el Stade de France desde que tomó las riendas de los Bleus, para seguir construyendo su nuevo proyecto con firmeza y confianza.