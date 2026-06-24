«Zian Flemming podría seguir en la Premier League: un club muestra interés»

Zian Flemming descendió con el Burnley, pero su buena actuación ha despertado el interés del Brentford, según el periodista Ben Jacobs.

Este goleador de 27 años vive una evolución fulgurante y la temporada pasada marcó 11 goles en 29 partidos de la Premier League, aunque no pudo evitar el descenso.

El Brentford quiere aprovechar el descenso del Burnley y negocia por el exjugador del Ajax. Aún se desconoce en qué fase están las conversaciones.

De confirmarse su fichaje, competirá con Igor Thiago, autor de 22 goles en la Premier que le valieron un lugar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial.

A pesar de su buena temporada, Koeman no lo convocó para el Mundial.

El Burnley lo fichó de forma definitiva el pasado verano tras una cesión, pagando más de ocho millones de euros, una inversión que se demostró acertada. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 12 millones de euros.

En Países Bajos jugó con el Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC y Fortuna Sittard. Su contrato con el Burnley vence en 2029.