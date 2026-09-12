Zian Flemming marcó este sábado su primer gol con el Ipswich Town. El delantero neerlandés firmó poco antes del final el tanto de la victoria ante el Crystal Palace: 2-3. Al mismo tiempo, Justin Kluivert también vio puerta con su club, el AFC Bournemouth.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

En ambos equipos hubo un neerlandés en el once inicial: Quinten Timber en el Crystal Palace y Kjell Scherpen en el Ipswich. Flemming tuvo que conformarse con un papel de suplente, pero entró mediada la segunda parte.

Anan Khalaili y Emersonn hicieron con sus goles que el marcador fuera de 1-1 cuando el equipo local se quedó con diez hombres pasada la media hora. Axel Disasi cometió una dura entrada y pudo irse a los vestuarios con roja directa.

Leif Davis puso después al Ipswich por delante justo antes del descanso, pero el exdelantero del FC Groningen Jørgen Strand Larsen puso el 2-2 en la segunda mitad. Flemming, llegado este verano procedente del Burnley, empujó después poco antes del final el 2-3 definitivo.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

El Bournemouth fue superior en casa, pero tuvo muchas dificultades ante el Brentford. Es más: Kevin Schade adelantó a los visitantes diez minutos antes del descanso con el 0-1.

Sin embargo, no pudieron disfrutarlo durante mucho tiempo. Fue Kluivert quien, apenas cuatro minutos después, firmó el 1-1 cayéndose. Su primer gol de la nueva temporada.

También hubo dos goles en los diez minutos posteriores al descanso: Marcus Tavernier por parte del Bournemouth y, de nuevo, Schade para el Brentford. Ahí se quedó el marcador: 2-2.